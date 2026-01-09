¡Continúa la fiesta con Bad Bunny! ¿Qué se sabe sobre sus nuevos conciertos en México en 2026?

Este viernes 09 de enero Bad Bunny regresa a la acción tras un 2025 espectacular, pues hace poco se confirmó un reacomodo de su gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’ continuará como se tenía previsto y el país que recibirá a Benito en esta ocasión será Chile.

Sin duda, este año es uno de los más prometedores de Benito en cuanto a performance pues con el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX y con una de sus giras más grandes, Bad Bunny sonará por todo el mundo, donde incluso se rumora que estaría por regresar a México.

¿Cuáles son los próximos conciertos de Bad Bunny?

Originalmente los conciertos en Chile se tenían previsto para el mes de febrero, pero tras el anuncio del Show de Medio Tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl, estas fechas y las de Perú se tuvieron que adelantar un mes.

Los días 09, 10 y 11 de enero “El Conejo Malo” se estará presentando en el Estadio Nacional de Santiago, Chile y los días 16 y 17 de este mismo mes en el Estadio Nacional de Lima.

¿Bad Bunny dará más conciertos en México en 2026?

Aunque sus 8 conciertos en el Estadio GNP de la Ciudad de México fueron una fiesta total que parece haber sido un evento sin precedentes, todo apunta a que Benito podría regresar este mismo año a nuestro país y la capital no sería la única entidad en recibirlo…

En internet ha comenzado a circular información de que el artista puertorriqueño estaría ofreciendo al menos 3 conciertos más en la CDMX e incluso sumaría un par de ciudades más y todo apunta a que sería Guadalajara y Monterrey.

Se espera que el anuncio se haga oficial en los próximos días, por lo que las fechas aún son un misterio, aunque se cree que estos conciertos en México podrían ser para la segunda parte del año semanas después del final de la Copa Mundial de la FIFA que recibirá nuestro país.

