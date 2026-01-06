Tras 10 años, Bruno Mars confirma que su nuevo disco está terminado y fans esperan su música en estos días

2026 está arrancando con todo pues Peter Eugene Hernández mejor conocido como Bruno Mars confirmó que su nuevo disco está completamente terminado, sorprendiendo a todos sus fans en lo que se espera que sea uno de los mayores regresos, pues han pasado casi 10 años de su último disco en solitario.

Si bien, en el año 2021 publicó ‘An Evening With Slik Sonic’, este trabajo fue una obra colaborativa junto con Anderson .Paak y su banda “Slik Sonic”, con quien a decir verdad, hizo una gran mancuerna, aunque su último trabajo de estudio propio fue ‘24K Magic’ de 2016.

¿Qué se sabe sobre el regreso de Bruno Mars?

El artista hawaiano no ha dejado de lanzar música, pues en los últimos años se ha mantenido más que vigente con artistas como Lady Gaga, con quien colaboró en “Die With A Smile” o el furor de APT. junto a ROSE de BLACKPINK.

Este lunes 05 de enero Bruno Mars, quien actualmente tiene 40 años posteó lo siguiente en su cuenta de “X”: “My new album is done”, (Mi nuevo álbum está hecho)”, con lo que en seguida millones de fans no dudaron en mostrar su emoción pues fue uno de los artistas más destacados de la década pasada, quien hoy en día acumula miles de millones de reproducciones en streaming.

¿Cuándo saldrá el nuevo disco de Bruno Mars?

Si bien, el músico no dio mayores detalles o algunas pistas sobre su música, sus fans especulan que el nuevo disco podría salir en primavera o incluso un poco antes, pues se espera que este 2026 sea un año intenso para la música, sobre todo para el pop y el K-Pop…

Primeros “insiders” señalan que Bruno Mars podría liberar una canción en los próximos días, siendo así el regreso en solitario de uno de los artistas más queridos de los últimos años, quien por el mismo fandom ha sido señalado como el "Rey del Pop" y lo que confirmaría su nueva era musical.