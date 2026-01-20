Confirman la muerte de Rob Hirst, el baterista de Midnight Oil, una de las bandas de rock más revolucionarias de los 80’s

Este martes amanecimos con la triste noticia de que el legendario baterista Rob Hirst había fallecido a la edad de 70 años, dejando un gran legado dentro de la música pues fue un miembro fundador de la banda de rock Midnight Oil, donde formó parte desde la década de 1970, siendo una de las más reconocidas de su época.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de la banda australiana, quienes postearon en Instagram el siguiente mensaje: “Estamos destrozados y lamentando la pérdida de nuestro hermano Rob. Por ahora no hay palabras pero siempre habrá canciones. Amor siempre de Jim, Martin y Pete”, confirmando la triste partida de uno de los músicos que revolucionara el rock el new wave.

¿De qué murió Rob Hirst?

Durante los últimos años Rob Hirst había luchado una dura batalla contra el cáncer de páncreas, el cuál desde su detección en el año 2023 se encontraba en etapa tres, siendo bastante agresivo con la salud del músico.

Anteriormente había hablado sobre lo que vivía durante esta etapa delicada, donde se destacan sus palabras “Me he sometido a casi todos los tratamientos conocidos: escáneres, ecografías, resonancias magnéticas, operaciones de ocho horas... He hecho de todo (...) La lección que aprendo de todo esto es que, si tienes algún síntoma de este tipo, si sientes que algo va mal, ve y hazte un simple análisis de sangre. Podría cambiarte la vida y alargarla”.

¿Quiénes son Midnight Oil?

A lo largo de las décadas Midnight Oil lanzaron grandes canciones, haciendo cantar y bailar a millones de personas por 50 años, siendo la agrupación justamente cumplía medio siglo de actividad.

Siendo una banda modesta a sus inicios y lejos del foco, lograron alcanzar el éxito internacional con canciones como “Beds Are Burning”, “Blue Sky Mine”, “The Dead Heart”, “Power And The Passion”, entre otras que marcaron a más de una generación.