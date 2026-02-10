Confirman la muerte de uno de los guitarristas más revolucionarios de los 90’s, su influencia en el rock alternativo fue única

Este fin de semana se confirmó la muerte de uno de los músicos más influyentes del rock alternativo moderno, pues Greg Brown, quien fuera el guitarrista y fundador de la banda californiana CAKE, falleció a los 76 años dejando un vacío dentro de la música y un gran legado.

La triste noticia fue confirmada por sus excompañeros de banda a través de un posteo en redes sociales, donde despidieron al músico con quien llegaron a la fama mundial en la década de los 90’s y lograron un sonido único que revolucionó a demás proyectos contemporáneos y que a día de hoy sigue dando de qué hablar dentro de la escena moderna.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Greg Brown?

De acuerdo con el posteo compartido en redes sociales por sus antiguos compañeros de CAKE, Greg habría perdido la vida tras una “breve enfermedad”, de la cuál no se dieron más detalles, por lo que de momento su circulo cercano se ha mantenido reservado respecto a más detalles sobre su partida.

“Con gran pesar compartimos la noticia de la muerte de Greg Brown después de una breve enfermedad. Greg fue una parte integral del sonido y desarrollo temprano de CAKE. Sus contribuciones creativas fueron inmensas, y su presencia, tanto musical como personal, será profundamente extrañada. Buena suerte, Greg”.

¿Cuál es el legado de la Banda CAKE?

Tras más de 30 años de su formación quizá el éxito comercial no se mantuvo de su lado, aunque esta banda fue una de las pioneras en un sonido que definió el rock alternativo a principios de los dosmiles, siendo que Brown contribuyó directamente en la mejor etapa musical de la banda.

Fue que Greg formó parte de la banda en sus primeros dos discos ‘Motorcade of Generosity’ (1994) y ‘Fashion Nugget’ (1996), de donde se desprende la canción “The Distance”, track que cuenta con millones de reproducciones en streaming, considerada como un “himno”.