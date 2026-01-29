La Nube en el Jardín: Ed Maverick ofrecerá una serie de conciertos por varias ciudades de México este 2026, preventa para fans, venta general y precios, TODO lo que debes saber

El cantautor, músico y productor Eduardo Hernández, mejor conocido como Ed Maverick acaba de anunciar su nueva gira y al igual que tú no podemos con la emoción, pues además de estar tocando su último proyecto ‘La Nube en el Jardín’, se esperan algunos de sus mayores éxitos que lo convirtieron en uno de los artistas más seguidos.

Las primeras fechas de esta nueva gira ‘La Nube en el Jardín’ promete ser “un espectáculo inolvidable”, por lo que te recomendamos estar al pendiente de la preventa si no quieres quedarte fuera de esta increíble experiencia que recorrerá diversas ciudades.

¿Cuándo serán los conciertos de Ed Mavierck?

El cantante originario de Chihuahua estará ofreciendo un total de 10 conciertos (por ahora), por lo que te dejaremos la lista completa de los venues y ciudades que visitará este 2026 en su regreso a los escenarios.



Chihuahua - 28 de febrero en el Teatro Los Héroes

- 28 de febrero en el Teatro Los Héroes Veracruz - 7 de marzo en el Foro Boca

- 7 de marzo en el Foro Boca Oaxaca - 13 de marzo en el Teatro Macedonio Alcalá

- 13 de marzo en el Teatro Macedonio Alcalá Toluca - 18 de marzo en el Teatro Morelos

- 18 de marzo en el Teatro Morelos Puebla - 20 de marzo en el Auditorio CCU

- 20 de marzo en el Auditorio CCU Mérida - 22 de marzo en La Isla

- 22 de marzo en La Isla San Luis Potosí - 26 de marzo en el Teatro de La Paz

- 26 de marzo en el Teatro de La Paz Tijuana - 31 de marzo en el CECUT

- 31 de marzo en el CECUT Querétaro - 8 de abril en el Teatro Metropolitano

- 8 de abril en el Teatro Metropolitano León - 11 de abril en el Teatro Manuel Doblado

¿Cuándo es la preventa para el concierto de Ed Maverick este 2026?

En el sitio oficial del artista se anunció que la preventa para fans será este jueves 29 de enero, la bancaria el 30 de enero y finalmente la venta general el 31 de enero a través de la plataforma de E-Ticket.

Ed Maverick nos invita a pasar una noche con "La Nube en el Jardín". No te pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia única.

🎫 Preventa Banamex: 30 de enero. pic.twitter.com/u9ENv2eyDl — Universal Music México (@UMusicMexico) January 28, 2026

¿Qué precio tienen los boletos del concierto de Ed Maverick este 2026?

Si bien, los precios de esta gira aún no se revelan, estas nuevas fechas podrían tener precios estimados a la primera parte de 'La Nube en el Jardín' cuando Ed Maverick promocionó este álbum el año pasado, lo cuáles rondaban entre los $650 y los $3,000 pesos.

Es importante mencionar que para esta gira, el artista Edgar Bajo el Agua estará como invitado abriendo cada concierto, por lo que podemos esperar grandes noches de este par de artistas mexicanos.