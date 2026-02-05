OFICIAL: El cantautor español Enrique Bunbury anuncia conciertos en México para este 2026 como parte de su gira: ‘Nuevas Mutaciones Tour’

Este jueves 05 de febrero uno de los cantautores españoles más destacados de todos los tiempos: Enrique Bunbury ha anunciado su nueva gira para este 2026, misma con la que llegará a varias ciudades de México y no podemos esperar por verlo en vivo.

Esta nueva visita de Bunbury a México llega como parte de su ‘Nuevas Mutaciones Tour’ con el que estará promocionando su nuevo disco “De Un Siglo Pasado”, el cuál será su trabajo de estudio número 14 y que se estrenará el próximo 16 de abril de este año, siendo uno de los discos de rock en español más esperados del año.

Como si el anuncio de esta próxima gira no fuera suficiente, el artista también lanzó de imprevisto la primera canción de este nuevo material que lleva por nombre "Creer que se puede creer", demostrando que aún quedan canciones para mucho rato.

¿Cuándo serán los conciertos de Enrique Bunbury en México?

En el anuncio de este nuevo tour, pudimos saber que el español estará llegando a tierras aztecas a finales de año, donde tendrá cuatro presentaciones en tres ciudades distintas, aunque podrían añadirse más en un futuro.



Puebla - 10 de octubre

- 10 de octubre Ciudad de México - 12 y 15 de octubre

- 12 y 15 de octubre Guadalajara - 21 de octubre

¿Cuando saldrá a la venta los boletos para Enrique Bunbury?

De momento no se ha hecho oficial en qué recintos estará dando sus conciertos Enrique Bunbury, por lo que aún no hay fijada una fecha de preventa y venta de los boletos, aunque se espera que esta información se comparta en los próximos días.

Los fans de Enrique Bunbury están de enhorabuena. El cantante zaragozano ha realizado un aluvión de anuncios este jueves 5 de febrero. Ha revelado el título y la fecha de lanzamiento de su nuevo disco y, sobre todo, ha avanzado que realizará una gira por América y España que, una… pic.twitter.com/Ya8Hq2Rqzy — Enrique Bunbury (@bunburyoficial) February 5, 2026

¿Es Enrique Bunbury uno de los mejores artistas del rock en español?

Desde su aparición junto con la banda Héroes del Silencio a mediados de la década de los 80’s, fue un ‘boom’, pues rápidamente su manera de cantar, componer y dominar el escenario lo consagraron como una figura única en el rock de aquella época.

Aunque su trabajó con Héroes del Silencio llegó a todos los rincones de América, su obra como solista le ha valido para hoy por hoy ser considerado uno de los músicos, letristas y compositores más importantes de la lengua española y con 58 años, se ha logrado mantener vigente dentro de nuevas generaciones muy apegado a su mismo estilo.