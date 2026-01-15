OFICIAL: Harry Styles anuncia su nuevo álbum de estudio tras años de espera: “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”, ya tiene fecha de LANZAMIENTO y esto es todo lo que se sabe

¡Es oficial! Después de cuatro años de espera, el cantante británico, Harry Styles anunció que lanzará u nuevo disco titulado “Kiss All the Time”, despertando todo el furor de su fandom y un millón de nuevas expectativas tras lo hecho con su último trabajo de estudio ‘Harry’s House’ de 2022.

El artista de 31 años compartió a través de sus redes sociales sin previo aviso la llegada de su nuevo trabajo de estudio con el siguiente mensaje: “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”, además de compartir la portada de este, trabajo que comenzaba a despertar la intriga de los fans desde finales del año pasado cuando compartió en YouTube "Forever, Forever".

¿Cuándo sale el “Kiss All The Time”, el nuevo disco de Harry Styles?

En la misma publicación, el ex miembro de One Direction anunció que este nuevo trabajo de estudio llegará el próximo 6 de marzo de este año, convirtiéndolo en uno de los lanzamientos más esperados de este 2026, donde además la sorpresa ha despertado un gran hype dentro de todos sus fans.

La llegada de este disco también ha despertado la emoción dentro de todos sus fans, quienes han comenzado a teorizar sobre una posible gira mundial y sí... Algún concierto en México, aunque aún es muy temprano para poder asegurar los conciertos, todo parece indicar que este 2026 Harry Styles se lucirá a lo grande y nos hará bailar.

¿Qué se espera del nuevo disco de Harry Styles?

El título de este nuevo trabajo podría ser directo y englobar el sonido de este trabajo, donde la influencia del disco y ritmos variados predominen esta nueva era musical de Harry Styles, aunque de momento no se tiene algún detalle preciso sobre la temática de este disco.

Este cuarto trabajo de estudio llega en un momento muy importante para Styles, quien en los últimos años ha lucido un tanto más introspectivo respecto a su desarrollo personal, donde también ha incursionado a mayor detalle en otros artes como el cine.