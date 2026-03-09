Última Hora: Headliner internacional CANCELÓ su participación en el Vive Latino 2026 a pocos días del festival

Este lunes 09 de marzo, en plena semana del Vive Latino, la banda The Mars Volta ha cancelado su participación en dicho festival, siendo este uno de los actos más esperados de esta edición luego de tres años de no presentarse en México en el Pepsi Center.

Fue a través de redes sociales que la banda liderada por Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala compartió que no se presentaría en esta nueva edición del Vive Latino, siendo esta la tercera baja a días de que se lleve a cabo del festival que reúne a miles de personas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Por qué canceló The Mars Volta en el Vive Latino 2026?

Primero el festival compartió una publicación en redes y posteriormente la banda subió el mismo comunicado a sus historias, donde se decía que no se presentarían debido a circunstancias imprevistas, donde detallaron lo siguiente:

“Due to unforeseen circumstances beyond control, The Mars Volta won't be able to make it to Vive Latino. The band hopes to be able to reunite with their Mexican audience again soon.

Debido a circunstancias imprevistas fuera de su control, The Mars Volta no podrá asistir al Vive Latino. La banda espera poder volver pronto a encontrarse con su público mexicano”.

¿Quiénes son The Mars Volta?

En las últimas dos décadas, The Mars Volta se ha vuelto una de las agrupaciones más influyentes dentro de la escena del rock indie, donde los artistas de raíces mexicanas, Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala han logrado una fusión del rock progresivo, jazz, experimental, psicodelia y ritmos latinos, siendo uno de los proyectos más auténticos en cuanto a identidad musical.

Esta banda surgió como proyecto alterno tras la separación de la banda At The Drive-In, siendo estos dos músicos socios desde hace más de dos décadas.

¿Cuándo es el Vive Latino 2026?

El Festival Iberoamericano de la Cultura Musical, mejor conocido como Vive Latino tendrá lugar este próximo 14 y 15 de marzo de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, donde podremos ser testigos de artistas como Los Fabulosos Cadillacs, Lenny Kravitz, Fobia, Banda Machos, Juanes entre muchos más

Los boletos están a la venta a través de la plataforma de Ticketmaster y en taquillas autorizadas, donde podrás encontrar tanto abonos como boletos individuales en Fase 2 o demás accesos prioritarios como los Platino o Boxes.

