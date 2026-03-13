Road to Hipnosis: Dreaming, Mac DeMarco anuncia gira en México para este 2026, ciudades, venues y precios, esto es TODO lo que debes saber

Buenas noticias para los fanáticos de la música indie, pues uno de los artistas más revolucionarios del movimiento, el canadiense Mac DeMarco estará ofreciendo una serie de conciertos en México como parte de su Tour de 2026, donde el artista fuera de serie llegará tras más de 5 años cuando se presentó por última vez abriendo el concierto de The Strokes en el Estadio GNP.

Este sorpresivo anuncio llega como la celebración de los 20 años de Indie Rocks, quienes en colaboración con Hipnosis traerán a Mac DeMarco en una gira por México a través de seis ciudades distintas como parte del “Road to Hipnosis: Dreaming” en lo que será una fiesta sin igual, sobre todo, tomando en cuenta que el artista ha "coqueteado" con alejarse permanentemente de los escenarios para dedicarse a una vida tranquila en el campo.

¿Cuándo serán los conciertos de Mac DeMarco en México?

Esta colaboración de Hipnosis compartió que Mac estará llegando a estas ciudades:



CDMX , Estadio Fray Nano - 06 de noviembre

, Estadio Fray Nano - 06 de noviembre Guadalajara , C4 Concert House - 08 de noviembre

, C4 Concert House - 08 de noviembre Monterrey , Showcenter Complex - 12 de noviembre

, Showcenter Complex - 12 de noviembre Los Cabos , El Ganzo - 14 de noviembre

, El Ganzo - 14 de noviembre Tijuana , Antiguo Cine Bujazán - 20 de noviembre

, Antiguo Cine Bujazán - 20 de noviembre Ensenada, Centro Cultural Riviera - 22 de noviembre

¿Cuándo salen a la venta los boletos para el concierto de Mac DeMarco en México?

Hipnosis confirmó que los boletos para los conciertos de Mac DeMarco en la Ciudad de México YA están a la venta para cada venue de esta gira a través del sistema de fever; e incluso las primeras fases ya se están terminando, por lo que te sugerimos darte prisa.

¿Qué precio tienen los boletos para Mac DeMarco?

Los precios para la presentación de Mac DeMarco en el Estadio Fray Nano este viernes 06 de noviembre son los siguientes:



General - $850 (AGOTADO)

Fase 1, General - $950 (AGOTADO)

Fase 2, General - $1150

VIP - $1,300 (AGOTADO)

Fase 1 VIP - $1,450 (AGOTADO)

Fase 2 VIP - $1,800

Con una gira tran breve, se espera que Mac no agende más fechas en nuestro país, por lo que te sugerimos darte prisa antes de que se terminen en lo que sea probablemente una de sus últimas giras.