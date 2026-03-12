‘Mejor Tarde Que Nunca': Romeo Santos y Prince Royce llegan a la Ciudad de México, preventas y TODO lo que debes de saber sobre este imperdible concierto

Para hablar sobre el impacto de la música bachata en el mundo entero tenemos que hacer referencia a Romeo Santos y Prince Royce, dos de los iconos más reconocidos dentro de este género, el cuál han revolucionado como pocos artistas han logrado a través de los años con grandes canciones e interpretaciones.

Como parte de esta revolución sin precedentes llegó el álbum ‘Better Late Than Never’ de 2025, donde este par de iconos lanzaron de manera conjunta imponiendo un trabajo completamente único y que para muchos fans parecía imposible, el cuál estarán presentando en vivo este año por varios países de América y sí, México no podía quedar fuera de esta gira.

¿Cuándo es el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en México?

Se ha confirmado que este dúo estará llegando al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el próximo 25 de octubre de 2026, por lo que el público azteca no puede esperar más por vivir esta fiesta imperdible que además de presenciar este disco, será testigo de los éxitos que han colocado a Romeo Santos y Prince Royce como las figuras que hoy en día son.

De momento está fecha como parte del ‘Mejor Tarde Que Nunca Tour’ es la única confirmada para nuestro país, por lo cual no te la puedes perder por nada del mundo, pues todo indica que los boletos podrían durar muy poco.

¿Cuándo es la preventa para el concierto de Romeo Santos y Prince Royce?

Ocesa ha confirmado que podrás adquirir tus boletos a través del sistema de TicketMaster, ya sea en la app o web oficiales o en taquillas autorizadas.

Es importante que tomes en cuenta que la preventa Beyond arrancará este viernes 13 de marzo a las 9:00 am; la Priority será el lunes 16 a la misma hora; la preventa CitiBanamex el martes 17 a las 11:00 y finalmente la venta general será el miércoles 18 a las 11:00 am.