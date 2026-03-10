Confirman la muerte de uno de los guitarristas de punk más queridos; su sonido definió todo un movimiento en el mundo

En las últimas horas se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de Gabba, el guitarrista de la banda de punk británica conocida como Chaos, siendo uno de los músicos que mantuvo activa la escena ante todo pronóstico luego de varias décadas donde la industria de la música cambiara de gran manera en el mundo entero.

Desde finales de la década de los 70’s, Gabba fue uno de los músicos que vivió la transición del cambio de cultura, un reflejo de ello fue la transición de la banda Chaos del hard rock al punk, siendo una de las bandas más influyentes de esta cultura en Gran Bretaña y el mundo entero.

¿De qué murió Gabba?

De momento no se han esclarecido las causas de su muerte, aunque era sabido que durante sus últimos días, el músico había perdido a su madre, e incluso colegas se encontraban organizando campañas de colecta de fondos para ayudar a Gabba con los gastos del funeral y para poder solventar los gastos que tenía debido a problemas de salud.

Los pocos detalles que se tienen sobre sus problemas de salud es que padecía de afectaciones cardiacas, lo que podría dar pie a una posible causa de muerte, aunque su círculo cercano se ha limitado a compartir más detalles.

¿Quienes fueron Chaos?

La mayoría de las bandas de punk que surgieron en Reino Unido han tomado a dos agrupaciones como referencia, donde destacan a Disorder y a Chaos, siendo estos últimos considerados como un eje en la escena del hardcore punk, pues en esta zona del mundo es donde se originó todo un movimiento que ha impactado en la cultura.

Su sonido los hizo girar por todo el mundo, llevando a nuevas ciudades su sonido, mismo que con los años fue considerado como algo único, ganándose el respeto y admiración de toda una escena.