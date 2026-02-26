Luto en el hip-hop: Muere Oliver “Power” Grant, una de las piezas más importantes de Wu-Tang Clan

Recientemente se dio a conocer que Oliver “Power” Grant, una de las figuras detrás del éxito de la mítica banda de rap Wu-Tang Clan, falleció a la edad de 52 años dejando un gran legado dentro de la música y la cultura, pues su aporte ayudó a despegar a niveles mundiales a la agrupación.

A través de sus redes sociales, la agrupación posteó una serie de fotografías de Oliver bajo la descripción “Rest in Power” (Descansa en poder), mostrando su respeto por esta personalidad que le dió un toque único a la banda que por más de tres décadas les ha acompañado.

¿Quién fue Oliver “Power” Grant?

Nacido en Jamaica el 03 de noviembre de 1993, Oliver Grant fue un productor, empresario y actor que mantuvo una estrecha relación con Wu-Tang Clan pues fue el productor ejecutivo de todos los disco e incluso fundó su línea original de ropa “Wu Wear”, la cuál revolucionó es streetwar y la moda en la música.

Es considerado como uno de los primeros visionarios en lanzar una línea de ropa inspirada en los artistas a mediados de los 90’s, logrando un gran éxito visual como comercial, siendo que a día de hoy la línea de ropa de Wu-Tang Clan sigue comercializando de gran manera.

Oliver “Power” Grant y su impacto en la cultura

Además de brillar en la moda, Grant actuó en la película “Belly”, de 1999 la cuál le ayudó a ganar fama para posteriormente aparecer en “Black & White” donde compartió pantalla con Ben Stiller, Robert Downey Jr., Elijah Wood, Mike Tyson e incluso Jared Letto en el mismo año.

A finales de 1999 también ayudó a la producción y desarrollo del título “Wu-Tang: Shaolin Style”, un videojuego inspirado en la agrupación de música que revolucionó los títulos de peleas de aquella época.

¿Quiénes son Wu-Tang Clan?

Lanzando su primer disco en 1993 “Enter the Wu-Tang”, enseguida fueron un boom para la música por lo que representaban, desde una narrativa única, hasta un estilo muy marcado en su música y en su imagen lo que rápidamente les ayudó a conquistar las listas de popularidad con temas como C.R.E.A.M.

Siguiendo la misma tónica que los ha caracterizado, a más de tres décadas de haberse formado, siguen siendo una de las autoridades del rap y hip-hop mundial, siendo una agrupación que ha sabido moverse en la industria.

