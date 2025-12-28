ÚLTIMA HORA : Muere querido cantante mexicano, se despiden de él en redes sociales

Este sábado 27 de diciembre se confirmó la triste partida de Juan Manuel Lucas Mendoza, mejor conocido como “El Juancho”, uno de los integrantes de la agrupación de cumbia originaria del Estado de Aguascalientes conocida como Los Vatos de la Calle.

Fue a través de un posteo en sus redes sociales que la agrupación comunicó sobre la sensible noticia que confirmaba la muerte del integrante, dejando un gran hueco dentro de la música de Aguascalientes y la cumbia mexicana.

¿De qué murió “El Juancho” de Los Vatos de la Calle?

De momento la agrupación se ha limitado a compartir más detalles sobre la partida del músico, siendo que el día viernes 26 de diciembre se presentaron por última vez, así lo dejó ver una última transmisión a través de sus redes sociales, aunque hace unas horas compartieron lo siguiente en su cuenta de Facebook:

“Es muy triste informar el fallecimiento de mi hermano, Juan Manuel Lucas Mendoza El Juancho, mi compañero de vida y de trayectoria musical, solo te adelantaste hermano Dios te reciba en su gloria, te voy a extrañar, tus canciones nos harán recordarte por siempre. Hasta Luego Carnal, hey Simón y ganando”.

¿Quiénes son Los Vatos de la Calle?

Los Vatos de la Calle es un grupo de cumbia originario de Aguascalientes, quienes en los últimos años se han hecho bastante populares en el centro del país gracias a su estilo y por la manera en que abordan la vida con su música, proyectándose como una de las agrupaciones más interesantes de la escena mexicana.

Con varios años de trayectoria Los Vatos Locos acumulan cientos de miles de reproducciones en Spotify, donde éxitos como “Luz y Agua”, “Ritmo Cachondo”, “El Shampoo”, “Mambo La Merced” o “Cumbia Hidrocálida” entre otras, han sonado por todo el país.