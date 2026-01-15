¡Última hora! My Chemical Romance anunció cambio del inicio de su gira por Latinoamérica

El anhelado regreso de una de las bandas que sin duda marcó a toda una gerneración de emos tendrá que esperar mínimo para los latinoaméricanos, pues recientemente My Chemical Romance anunció que pospondra el inicio de su esperada gira "The Black Parade 2026" por tierras latinas.

El anuncio se dio por redes sociales donde la banda liderada por Gerard Way comunicó que por razones ajenas a la agrupación su gira por Latinoamérica que tendría inicio el 22 de enero en Colombia sería reprogramado.

"Debido a razones ajenas a nosotros, la promotora o el recinto, hemos tomado la difícil decisión de posponer nuestro concierto en Bogotá, Colombia. La nueva fecha será el martes 10 de febrero de 2026."

Con esta noticia el descontento de muchos fans se hizo visible, sin embargo los integrantes de la banda ofrecieron una disculpa, así como la boletera oficial del evento en un comunicado dió a conocer que los boletos originales serán validor para la nueva fecha con The Hives abriendo como telonera.

¿Qué pasará con las fechas de la gira de My Chemical Romance en los demás países de Latinoamérica?

Sin duda esta pregunta esta rondando por todo internet sin embargo es importante contemplar que las fechas de " The Black Parade" en México y Sudamérica mantienen el mismo horario, hasta el momento, esto segun la publicación oficial de la banda.

"Las demás fechas en Sudamérica y Ciudad de México se mantendrán según lo previsto. Todas las entradas originales serán válidas para la nueva fecha."