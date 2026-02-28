OFICIAL: Ozzy Osbourne tendrá un emotivo homenaje por Robbie Williams, figuras de Metallica, Balck Sabbath en los BRIT Awards de este fin de semana

Este fin de semana continuará la tan comentada temporada de premios y esta vez es el turno de los BRIT Awards, la ceremonia que año con año se realiza en Reino Unido donde se reconoce a lo mejor de la industria fonográfica, donde se contempla todo ámbito musical, por lo que son considerados como el equivalente a los Grammy estadounidenses.

A pocas horas de esta celebración, se ha confirmado que durante la gala se le rendirá un tributo a “El Príncipe de las Tinieblas”, el gran Ozzy Osbourne quien falleció el pasado 22 de julio del 2025 a la edad de 76 años dejando un gran legado dentro dentro de la música y la cultura.

¿Qué se espera del tributo a Ozzy Osbourne en los BRIT Awards?

La academia confirmó que este emotivo y poderoso homenaje fue dirigido por la viuda de Ozzy, Sharon Osbourne, quien ha elegido una alineación de ensueño, pues participarán:



Adam Wakeman (Gran colaborador y amigo de Ozzy en los teclados)

(Gran colaborador y amigo de Ozzy en los teclados) Robert Trujillo (Bajista de Metallica)

(Bajista de Metallica) Zakk Wylde (Guitarrista leyenda del heavy metal)

(Guitarrista leyenda del heavy metal) Tomy Clufetos (Baterista mítico del rock)

(Baterista mítico del rock) Robbie Williams (Uno de los artistas británicos más queridos)

Además se ha confirmado que la canción que interpretarán es “No More Tears”; una de las canciones más célebres del artista, misma que fue publicada en 1991 en el álbum homónimo de Ozzy Osbourne.

Este es el reconocimiento póstumo que ganó Ozzy Osbourne en los BRIT Awards

Además de esta interpretación por parte de grandes músicos, “El Padrino del Heavy Metal” también estará siendo condecorado con el reconocimiento “Lifetime Achievement”, con el cuál se le reconocerá a su gran trayectoria e impacto global que consiguió con su música.

El legado de Ozzy trasciende a su carrera como solista e incluso su paso por Black Sabbath, siendo una de las figuras que redefinieron el rock moderno gracias a su visión, letras, canciones y sobre todo, a su actitud.

¿Cuándo son los BRIT Awrads?

Esta esperada gala se estará realizando el sábado 28 de febrero en el Co-op Live Arena de Manchester, un hecho que ha sorprendido a propios y extraños, pues por 50 años se estuvieron realizando en Londres.

Los BRIT Awards darán inicio cerca de las 2:15 pm de la Ciudad de México y por el sitio de Azteca 7 podrás vivir la mejor cobertura de este evento que promete grandes sorpresas y que contará con nuestros artistas favoritos como Olivia Dean, Harry Styles, RAYE o Rosalía.