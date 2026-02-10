Rosalía hace un GRAN anuncio a semanas del inicio de su gira mundial ‘Lux Tour’ que emociona a todos sus fans

Rosalía no para y este lunes nos compartió nuevos detalles sobre lo que se viene en esta nueva era musical de su álbum ‘LUX’ con la que ha revolucionado la manera en la que se percibe el pop, posicionándola como una de las artistas más influyentes de los últimos años, marcando toda una época.

Si bien, su último disco de estudio ‘LUX’ ha generado opiniones divididas, la artista española ha dejado muy en claro su visión artística, misma que lejos buscar el foco mediático, hace que ella hable por sí misma, ante ello, Rosalía ha anunciado la llegado de su nuevo video musical.

¿Qué se sabe sobre el nuevo video de Rosalía?

La cantautora compartió a través de sus redes sociales que este miércoles 11 de febrero se estrenará el videoclip de su canción “Sauvignon Blanc”, mismo que promete ser un gran trabajo pues tras los primeros cortes de “Berghain” o “La Perla”, donde ya se ha trabajado ya una estética visual única y que ha sido bastante reconocida por la crítica y sus seguidores, mismo que podrá verse a partir de las 11:00 am.

Si bien, pudimos ver algunos breves adelantos de este nuevo material, se espera que mantenga este identidad visual que ha caracterizado su último álbum, donde los mensajes y el simbolismo han jugado en papel muy importante en el desarrollo de cada una de las canciones; siendo que Rosalía está a pocas semanas de iniciar su gira mundial.

¿Cuándo serán los conciertos de Rosalía en México?

Tras su último concierto en México, el cuál se realizó de manera gratuita en el Zócalo de la CDMX, “La Motomami” regresará este año promocionando su último trabajo de estudio con el “LUXTour” con una gran cantidad de fechas debido a la demanda que esta tuvo, llegando a las siguientes ciudades.

