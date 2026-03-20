To Be Free: Mexico City, Sam Smith llega a la CDMX con una residencia; fechas de preventa, venta y TODO lo que debes de saber

Este viernes se anunció que Sam Smith estará llegando a la Ciudad de México en lo que será una “residencia”, la cuál constará de varios conciertos en el Auditorio Nacional, siendo este uno de los regresos más esperados de todo el año.

Aunque a través de redes sociales ya se estaba comenzando a “ventilar” que el cantante británico estaría llegando a México, no fue hasta este viernes que se confirmó que estaría ofreciendo un total de 4 conciertos en uno de los recintos más icónicos de todo el país, por lo que nosotros te contaremos todo lo que debes de saber para no perderte este paso del cantante como parte de su gira ‘To Be Free: Mexico City’.

¿Cuándo son los conciertos de Sam Smith en la Ciudad de México?

A través de redes sociales, Ocesa confirmó que Sam Smith estaría llegando a nuestro país el próximo mes de agosto, en el que seguramente será una de las presentaciones más esperadas de todo el año.

De momento se espera que Sam Smith ofrezca 4 fechas como parte de esta residencia, mismas que serán lo siguientes días:



Lunes: 17 de agosto

Martes: 18 de agosto

Jueves: 20 de agosto

Viernes: 21 de agosto

Si bien, no se descarta la posibilidad de una fecha más, todo dependería de la respuesta del público mexicano, pues para esta residencia Sam ha apostado por un recinto mítico donde pueda ofrecer un gran show, en vez de un gran estadio.

¿Cuándo es la preventa para los conciertos de Sam Smith?

Si no quieres perderte de estas increíbles fechas de Sam Smith como parte de su gira 'To Be Free: Mexico City’ en el Auditorio Nacional, se ha confirmado que la preventa bancaria para HSBC será el miércoles 25 y jueves 26 de marzo a través de la plataforma de TicketMaster. Por otro lado, la venta general finalmente será este viernes 27 de marzo en punto de las 11:00 am.

De momento los precios oficiales no se han dado a conocer, aunque se espera que se revelen días antes de la primera preventa.