Vans Warped Tour México 2026: Cartel con Lineup LIBERADO, estas son las sorpresas de esta edición

¿Listos para rockear? Pues con todo y dolor de rodillas, no pudimos evitar saltar de felicidad al ver el revelado casi completo del próximo Vans Warped Tour México 2026, el festival que además de nostalgia, nos traerá una gran cantidad de punk, rock, alternativo y demás géneros que marcaron a más de una generación.

A casi una década de la cancelación de la primera edición (2017), este año el Vans Warped Tour México ha llegado con todo, por lo que miles de fans mexicanos estamos más que contentos con la realización de este evento que seguramente será uno de los mejores de este 2026.

¿Cuál es el cartel del Vans Warped Tour México 2026?

2 Minutos

30H!3

Agnostic Front

Alexisonfire

All Time Low

Anberlin

Angel Dust

Atreyu

Bad Cop Bad Cop

Basement

Black Veil Brides

Blnko

Bowling For Soup

Breathe Carolina

Cardiel

Chiodos

Citizen

DEATHBYROMY

Delux

Destroy Boys

División Minúscula

Don Tetto

Dropkick Murphys

Elli Noise

Emery

Escape The Fate

Fiddlehead

Finch

Flogging Molly

Four Year Strong

Girlfriends

Glassjaw

Goldfinger

Hawthorne Heights

Here Comes the Kraken

Insite

Jimmy Eat World

Joyce Manor

Jutes

Less Than Jake

letlive.

LØLØ

Los Blenders

Magnolia Park

Mayday Parade

Microwave

Mod Sun

Motion City Soundtrack

Movements

MxPx

New Found Glory

Of Mice & Men

Origami Angel

Papa Roach

Pedro y el Lobo

Pennywise

RAUE

Rise Against

Sace6

San Venus

Saosin

Save Ferris

Say Ocean

Segundos Auxilios

Set Your Goals

Sgt. Papers

Simple Plan

Sleep Theory

Spanish Love Songs

State Champs

Story of the Year

The All-American Rejects

The Aquabats!

The Ataris

The Casualties

The Devil Wears Prada

The Home Team

The Maine

The Starting Line

The Story So Far

The Wrecks

Thermo

Thrice

Tungas

Underoath

We Came as Romans

Winona Fighter

Yellowcard

¿Qué bandas faltan por confirmar en el Vans Warped Tour México?

De momento hay cuatro bandas que faltan por revelar, donde todo apunta a que una de ellas podría ser Allison de acuerdo con el orden alfabético... Aunque habrá que esperar para tener el cartel final de esta edición tan esperada.

¿Cuándo es el Vans Warped Tour México 2026?

Este próximo festival estará llegando al Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México este próximo 12 y 13 de septiembre, en lo que se espera que sea uno de los mejores fines de semana del año.

De momento no se sabe qué bandas estarán presentándose el sábado o el domingo, por lo que solo queda esperar al acomodo por día, o en su defecto, siempre hay asistentes a festivales que suelen disfrutar de ambos días.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Vans Warped Tour México?

Los boletos fueron puestos a la venta desde el mes de diciembre y con el paso de las semanas se han comenzado a agotar las fases, mismas que contaban con los siguientes precios

Abono General



Fase 1: $2,455

Fase 2: $2,827

Fase 3: $3,199

Fase 4: $3,571

Abono Plus

