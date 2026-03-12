Vans Warped Tour México 2026: Cartel con Lineup LIBERADO, estas son las sorpresas de esta edición
¿Uno de los mejores festivales del año? El Vans Warped Tour México reveló su cartel CASI completo con muchas bandas sorpresa.
¿Listos para rockear? Pues con todo y dolor de rodillas, no pudimos evitar saltar de felicidad al ver el revelado casi completo del próximo Vans Warped Tour México 2026, el festival que además de nostalgia, nos traerá una gran cantidad de punk, rock, alternativo y demás géneros que marcaron a más de una generación.
A casi una década de la cancelación de la primera edición (2017), este año el Vans Warped Tour México ha llegado con todo, por lo que miles de fans mexicanos estamos más que contentos con la realización de este evento que seguramente será uno de los mejores de este 2026.
¿Cuál es el cartel del Vans Warped Tour México 2026?
- 2 Minutos
- 30H!3
- Agnostic Front
- Alexisonfire
- All Time Low
- Anberlin
- Angel Dust
- Atreyu
- Bad Cop Bad Cop
- Basement
- Black Veil Brides
- Blnko
- Bowling For Soup
- Breathe Carolina
- Cardiel
- Chiodos
- Citizen
- DEATHBYROMY
- Delux
- Destroy Boys
- División Minúscula
- Don Tetto
- Dropkick Murphys
- Elli Noise
- Emery
- Escape The Fate
- Fiddlehead
- Finch
- Flogging Molly
- Four Year Strong
- Girlfriends
- Glassjaw
- Goldfinger
- Hawthorne Heights
- Here Comes the Kraken
- Insite
- Jimmy Eat World
- Joyce Manor
- Jutes
- Less Than Jake
- letlive.
- LØLØ
- Los Blenders
- Magnolia Park
- Mayday Parade
- Microwave
- Mod Sun
- Motion City Soundtrack
- Movements
- MxPx
- New Found Glory
- Of Mice & Men
- Origami Angel
- Papa Roach
- Pedro y el Lobo
- Pennywise
- RAUE
- Rise Against
- Sace6
- San Venus
- Saosin
- Save Ferris
- Say Ocean
- Segundos Auxilios
- Set Your Goals
- Sgt. Papers
- Simple Plan
- Sleep Theory
- Spanish Love Songs
- State Champs
- Story of the Year
- The All-American Rejects
- The Aquabats!
- The Ataris
- The Casualties
- The Devil Wears Prada
- The Home Team
- The Maine
- The Starting Line
- The Story So Far
- The Wrecks
- Thermo
- Thrice
- Tungas
- Underoath
- We Came as Romans
- Winona Fighter
- Yellowcard
¿Qué bandas faltan por confirmar en el Vans Warped Tour México?
De momento hay cuatro bandas que faltan por revelar, donde todo apunta a que una de ellas podría ser Allison de acuerdo con el orden alfabético... Aunque habrá que esperar para tener el cartel final de esta edición tan esperada.
¿Cuándo es el Vans Warped Tour México 2026?
Este próximo festival estará llegando al Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México este próximo 12 y 13 de septiembre, en lo que se espera que sea uno de los mejores fines de semana del año.
De momento no se sabe qué bandas estarán presentándose el sábado o el domingo, por lo que solo queda esperar al acomodo por día, o en su defecto, siempre hay asistentes a festivales que suelen disfrutar de ambos días.
¿Cuánto cuestan los boletos para el Vans Warped Tour México?
Los boletos fueron puestos a la venta desde el mes de diciembre y con el paso de las semanas se han comenzado a agotar las fases, mismas que contaban con los siguientes precios
Abono General
- Fase 1: $2,455
- Fase 2: $2,827
- Fase 3: $3,199
- Fase 4: $3,571
Abono Plus
- Plus Fase 1: $4,419
- Plus Fase 2: $5,089
- Plus Fase 3: $5,783