¡Que no se te pase! Hora EXACTA de la venta de boletos para los conciertos de Cristian Castro en el Auditorio Nacional de la CDMX

Hace unos días se anunció el regreso a México de una de las mejores voces que ha dado nuestro país en toda su historia, pues se trata del cantante de 51 años, el único e inigualable Cristian Castro , quien ofrecerá un par de conciertos en el Auditorio Nacional.

Con más de treinta años de carrera habiendo vendido más de 10 millones de discos, contando con más de sesenta y cinco discos de oro y treinta y un discos de platino, Cristian se ha consagrado como uno de los artistas mexicanos más grandes de la época moderna, quien incluso ha conectado con nuevas generaciones, por lo que su nueva gira “Desde el Corazón Tour 2026” nos ha llenado de grandes expectativas.

¿Cuándo son los conciertos de Cristian Castro en la Ciudad de México?

El elocuente intérprete compartió a través de sus redes sociales que se estará presentando en el Auditorio Nacional los días martes 10 y miércoles 11 de marzo de este año como parte de su gira “Desde el Corazón Tour 2026”, con la que cautivará a todo su amplio público chilango.

¿Cuándo es la venta de boletos para el concierto de Cristian Castro?

Originalmente se tenía prevista para este 15 de enero a las 10 am, aunque a primeras horas de la mañana se informaron algunos cambios, donde se anunció que la venta cambiaría de horario e incluso de boletera.

Con un comunicado se hizo oficial que la venta será este mismo jueves pero a las 2:00 pm a través de la plataforma de e-ticket y en taquillas del Auditorio Nacional.

“Por ajustes operativos, la venta de boletos para los conciertos de Cristian Castro - Desde el Corazón Tour 2026, en el Auditorio Nacional los días 10 y 11 de marzo de 2026, iniciará hoy, jueves 15 de enero, a las 2:00 P.M., a través de eticket.mx y en las taquillas del Auditorio Nacional.

Agradecemos su interés y los invitamos a seguir nuestros canales oficiales para cualquier actualización”.

¿Cuál es la importancia de Cristian Castro dentro de la música?

Desde sus primeros años, Cristian destacó por su educada voz y conforme pasaron los años se consagró como uno de los cantantes mexicanos más grandes de todos los tiempos, siendo que hoy en día se le conoce como “El Rey de la Balada”, pues más de tres décadas de trabajo lo respaldan.

Su voz sin igual se ha hecho bastante popular por todo el mundo gracias a su versatilidad, consiguiendo éxitos como "Azul" y "No Podrás", además de también incursionar en el rock y el heavy metal como con su banda “Esfinge”.