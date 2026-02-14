Academia de la Lengua Española sobre Bad Bunny: “Ha contribuido significativamente a que el español alcance una presencia en diferentes rincones del mundo”

Le duela a quien le duela. Bad Bunny puede que sea en estos momentos una de las personas más amadas y odiadas de la Tierra. Mientras unos aman su música y personalidad, otros viven repitiendo siempre la misma frase: “No se le entiende nada”. Si eres de los últimos mencionados, puede que esto te dé un vuelco en el estómago, pues la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española reconoció oficialmente a Bad Bunny por su contribución a la difusión internacional del idioma español. Así como lo lees, y la verdad es que esto tiene todo el sentido del mundo, ya que su música ha permitido que el español llegue con fuerza a públicos de todo el mundo, incluso en escenarios dominados tradicionalmente por el inglés, como lo fue el Super Bowl.

También te puede interesar: Publican diccionario para entender las letras del álbum ‘Debí Tirar Más Fotos’ de Bad Bunny

La institución subrayó que Benito Antonio Martínez Ocasio es hoy el artista de música popular con mayor proyección a nivel internacional, y que gracias a su trabajo y su enorme talento ha ayudado a conquistar al mundo, posicionando de esta forma al idioma español como una lengua protagonista dentro del entretenimiento global.

¿Qué dice exactamente el reconocimiento?

Dentro del reconocimiento se destacan varios puntos clave: Bad Bunny ha logrado que el español, particularmente el español de su tierra natal, Puerto Rico, se escuche y se valore en mercados internacionales donde antes tenía menor presencia. También se resalta que su obra ha contribuido a derribar prejuicios que la gente tenía respecto al lenguaje urbano y juvenil, demostrando que estas formas de expresión también forman parte legítima de la riqueza cultural de un idioma.

Ahora todos hablan y dicen usando frases locales de Puerto Rico

La cultura crece y muchas de las personas que han escuchado alguna de sus canciones se han comenzado a familiarizar con modismos y palabras de origen puertorriqueño. Los fans han comenzado incluso a usarlas en sus propios idiomas como referencias o en su día a día, lo que hace que demuestre que su mensaje ha conectado con audiencias de distintas generaciones y países, llevando la identidad caribeña a un nivel global.

El impacto más allá de la música

No es coincidencia que este reconocimiento llegue después de uno de los momentos más importantes de su carrera: su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl. Gracias al show, fue más que evidente la forma en la que él representa al español, dejando en claro el enorme fenómeno digital que es, pues ya cuenta con miles de millones de visualizaciones en redes sociales.

La Academia no dudó en destacar que la propuesta artística de Bad Bunny ha evolucionado y ahora aborda temas como la identidad, la libertad y autenticidad, conectando con públicos más allá del ámbito musical.

