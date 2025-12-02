¿Miley Cyrus se nos casa? Todo apunta a que la cantante se comprometió con Maxx Morando

Sí, todo indica que Miley Cyrus sí está comprometida con su novio, el músico Maxx Morando, después de cuatro años de relación. La cantante apareció en la premiere mundial de Avatar: Fire and Ash y sorprendió a todos, pues estaba luciendo un enorme anillo en el dedo anular izquierdo. Rápidamente, muchos buscaron de qué anillo se trataba y resulta ser de un diamante cushion-cut montado en una banda gruesa de oro de 14 quilates, creado a la medida por la diseñadora Jacquie Aiche. Ni la pareja, ni ninguno de sus representantes han salido a confirmar la noticia, pero las señales son claras y hablan por sí solas.

¿Miley Cyrus está comprometida con Maxx Morando? Esto es lo que realmente sabemos

La primera prueba es el anillo que se robó todas las miradas en la alfombra roja de Los Ángeles. Miley, con un espectacular vestido negro de lentejuelas y escote estructurado, posaba con la mano sobre el pecho de Maxx, dejando a la vista la preciosa joya desde cualquier ángulo. Los fans, al descubrir el detalle en la foto, viralizaron una publicación supuestamente compartida por el padre de Morando, felicitando a la pareja.

Esta no es la primera vez que vemos el anillo; resulta que a mediados de noviembre, la cantante compartió sin querer una imagen en su cumpleaños número 33, donde mostraba el anillo sin querer al posar frente a su pastel. A los seguidores no se les escapó este detalle y los rumores comenzaron a tomar forma.

Vem aí! 💍 Miley Cyrus e Maxx Morando estão noivos após quatro anos de namoro. O pai do produtor musical confirmou a novidade com esses cliques dos dois juntos.



📸: Dan Morando pic.twitter.com/KzGZp7bRlo — Hugo Gloss (@HugoGloss) December 2, 2025

Cómo empezó todo: la historia Miley + Maxx

La pareja se conoció en una cita a ciegas hace un par de veranos, según reveló Miley a British Vogue. Hicieron pública su relación en 2021 y desde entonces su romance ha sido bastante discreto y completamente alejado del público, pero siempre dando señales de lo sólido que era. La feliz pareja ha sido captada junta en alfombras rojas, conciertos, premiaciones e incluso se sabe que están viviendo juntos desde 2024.

En entrevistas, Miley ha contado que Maxx la inspira profundamente y que ambos comparten una visión de vida relajada: “No nos tomamos la vida tan en serio”. También colaboraron en el álbum visual Something Beautiful (2025), dejando claro que su conexión no es solo emocional, sino también creativa.

¿Qué sigue para Miley y Maxx?

De momento no hay fecha oficial ni detalles de boda, pero todo apunta a que la cantante está en una etapa más estable, tranquila y feliz. Allegados aseguran que Maxx ha sido un gran apoyo y que su relación es una de las más sanas y discretas que Miley ha tenido, cosa que alegra muchísimo a sus seguidores.

También te puede interesar: Huevocartoon confirma la muerte de Fernando Meza, uno de sus fundadores y voces más creativas