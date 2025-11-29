¡NI LOS ARTISTAS SE SALVAN! Estos son algunos cantantes que han sufrido percances en sus conciertos debido a la exaltación de fans

Hoy en día la masividad de conciertos va en aumento, miles de personas se forman en filas virtuales para tener la oportunidad de presenciar el show de su artista o banda favorita. Los foros se llenan, los boletos se agotan e incluso se abren hasta más de dos fechas. A pesar de la seguridad en cada estadio y auditorio algunos fans no se han controlado y han hecho que los artistas pasen un mal momento durante sus presentaciones como Shakira, Billie Eilish y el más reciente, Lenny Kravitz.

¿Cómo ha sido el percance con cada artista?

Shakira actualmente se encuentra en su gira “Las mujeres ya no lloran world tour”. En esta ocasión mientras ofrecía un concierto en Chile, en el Parque Estadio Nacional, se acerco al público ya que es muy cercana a sus fans, sin embargo mientras interpretaba un tema una persona jalo su cabello de manera abrupta.

Respecto a Billie Eilish, la artista se encontraba dando su show en Miami, mismo en el que bajó hacia el público acompañada de seguridad para saludarlos. Sin embargo, de manera extremadamente rápida una persona la jalo fuertemente desequilibrando el cuerpo de la cantante, pero la seguridad actuó de manera inmediata protegiendo a la artista.

Y finalmente, uno de los casos más recientes, el del cantante Lenny Kravitz, a quien la acción de una fan sobrepasó cualquier límite ya que le arrebató sus rastas de manera sorpresiva durante su presentación en Australia.

¿Cuál es la reacción de los cantantes?

Una de las grandes preguntas es cómo reaccionan los cantantes ante este tipo de acciones por parte de los fans. En el caso particular de Shakira, no tuvo una reacción alterada, sino que mantuvo la calma e hizo como si no hubiera ocurrido nada. En el caso de Billie Eilish, la artista estadounidense dejó en claro que nada la desestabiliza por lo que su serenidad se conservo hasta el final.

Respecto a Lenny Kravitz, el cantante también lo tomó con calma sin volver el caso una polémica, incluso dejó en claro que no dejará de ser cercano a sus fans por ese tipo de acciones. En ese sentido el común denominador de las reacciones es la pasividad y la calma, aunque esto no deja de ser un acto que puede dañarlos si no es controlado por la seguridad del evento.