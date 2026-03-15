Lenny Kravitz conquistó al público del Vive Latino 2026 en lo que fue una de las mejores presentaciones del día; setlist y más

Si fuiste al primer día del Vive Latino 2026, lo más probable es que no te hayas perdido el show de Lenny Kravitz, el cuál probablemente pasará a la historia como una de las mejores presentaciones que ha tenido este festival que año con año reúne a miles de fanáticos del rock y la música alternativa.

Fue cerca de las 9:40 cuando el llamado “último rockstar” subió al escenario Amazon Music para presentarse y a decir verdad, apenas estamos asimilando la increíble presentación de Lenny Kravitz.

El artista de 61 años hizo suyo al público mexicano en una presentación que fue de menos a más y es que si hay algún artista que sepa manejar al público es Lenny, quien tiene una presencia sobre el escenario que pocas veces hemos podido ver, demostrando el por qué con más de 3 décadas de carrera, sigue estando vigente.

¿Cuál fue el setlist de Lenny Kravitz en el Vive Latino 2026?

Con un set, ligeramente breve pero consistente, pudimos escuchar canciones de su último álbum de estudio “Blue Electric Light” hasta himnos que lo consagraron como una leyenda del rock en la década de los 90’s.

Este fue el setlist de Lenny Kravitz en la Ciudad de México:



Bring It On

Dig In

TK421

Always on the Run

I Belong to You

Believe

Paralyzed

The Chamber

It Ain't Over 'Til It's Over

Again

American Woman

Fly Away

Are You Gonna Go My Way

Let Love Rule

Lenny Kravitz conquista al público mexicano

Para propios y extraños, el show de Lenny fue algo que pocas veces se ha visto, pues con una gran producción, audio y un equipo tremendo de músicos, el artista cautivó al Vive Latino a fuego lento, donde cada canción conectaba más que la anterior siendo uno de los actos que más prendieron al público.

Ver este tipo de shows en un festival solamente nos refleja el gran momento que se vive en la Ciudad de México respecto a los conciertos y eventos musicales, donde el Vive Latino ha sabido llegar tanto a nuevas generaciones cómo consentir a sus asistentes más fieles, quienes año con año acuden a esta gran celebración a la música.