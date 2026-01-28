Venta de bazar musical de importantes bandas llega a la CDMX: ¿Cuándo y dónde se realizará?

Buenas noticias para los amantes de la música tras confirmarse un evento gratuito que reunirá la venta de merch de más de 20 bandas como División Minúscula, María Daniela y su sonido Laser, Molotov etc, así que toma nota para que vayas a este evento y surtirte de artículos de tu banda favorita.

También conocido como “Tianguis de Bandas” se realizará el próximo sábado 21 de febrero en el Skatepark “Parcur”, Av. Ignacio Zaragoza 224, Bosque de Chapultepec (Tercera Sección), Ciudad de México, la entrada será libre y gratuita para todo público a partir de las 10:00 am hasta las 19:00 hrs. lo que hace al evento accesible para todas las edades.

¿De qué bandas encontrarás artículos?

Entre los grupos y proyectos confirmados o esperados en el bazar y escenario están:



13 Cielos



Austin TV



Bandalos Chinos



Lucha Madre



Chingadazo de Kung Fu



Renee



División Minúscula



Molotov



Elis Paprika



Kill Aniston



Marco Mares



Thermo



Wiplash



White Owl



Silver Rose



The Witchers Band



Víctor Meza



Smash-O

Aunque aún no se relevan las agrupaciones que ofrecerán conciertos en vivo, el público espera con ansias este evento que contará con un megabazar musical, donde el público podrá adquirir mercancía oficial como playeras, vinilos, discos, pósters y artículos exclusivos directamente de las bandas y sellos participantes. Este espacio tiene como objetivo fortalecer la economía creativa y fomentar el consumo responsable de música independiente.

El festival también se distingue por su ambiente incluyente y familiar, convirtiéndose en una opción cultural accesible para jóvenes, adultos y familias que buscan disfrutar de música en vivo en un espacio abierto. Al tratarse de un evento gratuito, se espera una alta afluencia de asistentes y una jornada de convivencia entre artistas y seguidores.

Con esta segunda edición, Ruido Joven reafirma su compromiso con la difusión del talento emergente, la creación de comunidad y el impulso a nuevas propuestas musicales:

Este festival es una explosión de música y cultura urbana con un cartel estelar de bandas de rock, punk y garage, venta de merch para apoyar la escena independiente, firma de autógrafos y demostraciones y práctica libre de skateboarding y BMX, expresaron a través de su pagina oficial.

¿Por qué es tan relevante la participación de importantes bandas en este tipo de eventos gratuitos?

En el cartel se puede observar que se venderán artículos oficiales de Molotov, División Minúscula y María Daniela y su Sonido Laser eleva de forma significativa la relevancia del festival, ya que estas bandas han representado momentos clave en la historia del rock mexicano.

Su presencia no solo atrae mayor atención mediática y público masivo, sino que también funciona como un respaldo simbólico para los proyectos emergentes que comparten cartel, posicionando al festival como un espacio donde conviven la historia, el presente y el futuro de la escena musical independiente en México.