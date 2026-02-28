inklusion logo Sitio accesible
Brit Awards 2026: Ver EN VIVO y GRATIS la lista de ganadores HOY sábado 28 de febrero; resultados online y por internet de cómo le fue a Bad Bunny, Taylor Swift y más

Los Brit Awards 2026 premian lo mejor a la música británica e internacional, y aquí puedes seguir EN VIVO el minuto a minuto de la ceremonia de premiación.

The 2026 BRIT Awards Trophy Design Is Revealed
MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 19: A close-up of the BRIT Award trophy designed by British designer Matthew Williamson as the 2026 BRIT Award trophy design is revealed at Manchester University on November 19, 2025 in Manchester, England. The BRIT Awards has unveiled British designer Matthew Williamson as the creator of the 2026 trophy. Inspired by his Manchester roots, the amber-toned resin design evokes the city’s worker-bee symbol and sits atop a globe representing the global impact of British music. The 2026 ceremony will be held on Saturday 28the February at Manchester’s Co-op Live. This is the first time the event will take place in the city and outside London. (Photo by Anthony Devlin/Getty Images)|Anthony Devlin/Getty Images
Escrito por: Gabriela Reyes

Los Brit Awards celebrarán su edición número 46 este 28 de febrero del 2026, la ceremonia premiará a lo mejor de la música internacional y británica, con una premiación que se lleva a cabo en la arena Co-op Live en Manchester. Sigue aquí el minuto a minuto de los premios y sé de los primeros en enterarte de quiénes se convierten en los ganadores del día.

¿A qué hora inician los Brit Awards 2026?

Los Brit Awards dan inicio a las 2:15 p.m., hora del centro de México, y será conducido por el comediante Jack Whitehall, quien regresa a los premios por sexta ocasión.

