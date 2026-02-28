Brit Awards 2026: Ver EN VIVO y GRATIS la lista de ganadores HOY sábado 28 de febrero; resultados online y por internet de cómo le fue a Bad Bunny, Taylor Swift y más

Los Brit Awards celebrarán su edición número 46 este 28 de febrero del 2026, la ceremonia premiará a lo mejor de la música internacional y británica, con una premiación que se lleva a cabo en la arena Co-op Live en Manchester. Sigue aquí el minuto a minuto de los premios y sé de los primeros en enterarte de quiénes se convierten en los ganadores del día.

¿A qué hora inician los Brit Awards 2026?

Los Brit Awards dan inicio a las 2:15 p.m., hora del centro de México, y será conducido por el comediante Jack Whitehall, quien regresa a los premios por sexta ocasión.