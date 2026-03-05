Bruno Mars anuncia conciertos en CDMX: Fechas, lugar y boletos

Bruno Mars es un reconocido cantante estadounidense, quien desde hace tiempo ha logrado conectar con su público por la energía y carisma que proyecta en sus conciertos, en especial cuando se trata de sus fanáticos mexicanos.

Ahora todos sus seguidores de México se van a sorprender; se acaba de anunciar que el querido artista va a venir a la CDMX. Para que no te pierdas toda la información, te vamos a detallar todo lo que se sabe, desde los días de sus conciertos y en qué lugares se van a realizar.

¿Cuándo son los conciertos de Bruno Mars en México?

No olvidemos que recientemente, Bruno Mars sorprendió a todos con el anuncio de su tour "The Romantic", donde va a cantar las canciones de su nuevo álbum con el mismo nombre, siendo un importante anuncio para sus fanáticos.

Aunque el cantante ya había anunciado fechas de su gira en Europa y otros países del extranjero, ahora ha sorprendido al anunciarse formalmente los días de sus conciertos en la CDMX, un anuncio que muchos esperaban poder escuchar.

Se menciona que el cantante se presentará el 3, 4, 7 y 8 de diciembre. El recinto en el que se va a llevar a cabo el evento será el reconocido Estadio GNP Seguros; hasta el momento se desconoce el horario en el que se van a llevar a cabo sus presentaciones.

¿Cuándo es la preventa de los boletos para los conciertos de Bruno Mars en México?

Formalmente, la cuenta de Ticketmaster acaba de anunciar los días de los conciertos y de la venta de boletos, por lo que los seguidores deberán prepararse para poder hacer la adquisición de ellos.

Por un lado, explica que para participar en la "venta de artista", debemos hacer el registro antes del 9 de marzo en la página de venta de boletos; es una gran alternativa debido a que tendrán acceso a la compra de entradas para las presentaciones de la CDMX. A quienes sean seleccionados les llegará un correo anunciando que podrán entrar a la adquisición el 11 de marzo.

Por otra parte, la venta general para las presentaciones de Bruno Mars se llevará a cabo el 12 de marzo. Los horarios de compra varían dependiendo de la fecha a la que quieras acudir: 3 y 4 de diciembre, la venta empieza a las 12 del día; mientras que para las fechas del 7 y 8 empieza desde las 2 de la tarde. Así que comienza a prepararte para que obtengas tus entradas, y recuerda entrar 30 minutos antes a la sala de espera.