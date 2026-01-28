VIDEO: Así fue la primera vez que BTS dió un concierto en México; ¡Hasta visitaron las Pirámides de Teotihuacán!

Sin duda uno de los fenómenos mediáticos en la industria musical más grandes hoy en día es BTS , el grupo originario de Corea del Sur integrado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, cantantes que se han ganado el corazón de miles de armys; nombre de su fandom. A pesar de que el grupo pisará el escenario del Estadio GNP Seguros los próximos 7, 9 y 10 de mayo, esta no es la primera vez que el grupo se presenta en México ya que en octubre de 2014 formaron parte del festival Music Bank en la Arena Ciudad de México.

¿Cómo fue la primera visita de BTS a México en 2014?

La banda conquistó muchos corazones la primera vez que se presentó en México debido a que ofrecieron un concierto que estuvo lleno de coreografías impresionantes. Cada uno de los integrantes portó un vestuario blanco y se desenvolvió muy bien ya que contagiaron toda su energía a las armys haciéndolas bailar y cantar. En la primera presentación ya contaban con muchas fans mexicanas ya que incluso durante esa presentación muchas mujeres llevaron carteles y las fans se conmocionaron hasta las lágrimas.

Por otro lado, el grupo le regaló palabras a su público y expresaron que estaban muy emocionados ya que era su primera vez pisando un escenario en México. Por su parte, BTS no solo se presentó en México sino que también aprovechó su estancia para visitar Teotihuacán y conocer un poco de la gastronomía mexicana.

¿Cómo será el escenario de BTS en México?

Durante las presentaciones que el grupo coreano hará en México contará con un escenario 360 grados y 4 pasarelas en forma de “X”, esto permite que las armys (sin importar en donde se ubiquen) tengan una gran vista y perspectiva desde cualquier ángulo. Esto no solo es una gran ventaja para las fans sino que es una forma en la que BTS expresa su cercanía con las armys, mismas que agotaron las entradas de los conciertos en cuestión de minutos.