¡INESPERADO! Estas fueron las canciones sorpresa con la que BTS sorprendió al ARMY en México, hoy 07 de mayo

Este 07 de mayo la icónica banda de k-pop BTS pisó tierras aztecas y sorprendió a todo el ARMY mexicano con las canciones “Boy In Luv” y "So What" como canciones sopresa de la noche.

Así fue el primer concierto de BTS en México

La exitosa banda de k-pop, BTS, conformada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook ofreció su primer concierto este jueves 07 de mayo en el Estadio GNP Seguros, recinto en el que todo el ARMY mexicano se dió cita. La banda abrió con el tema “Hooligan” mismo que hizo gritar de emoción a las miles de fans que asistieron. Por su parte la banda también interpretó “Swim”, tema de su más reciente álbum “ARIRANG”. Uno de los momentos más emblematicos fue cuando la banda cantó el tema “Like Animals” ya que hubo un escenario giratorio encendido de color rojo, el cual causó furor.

El estadio se iluminó con los miles de lightsticks, los cuáles estuvieron sincronizados con la música. Por otro lado, muchas fans que no lograron conseguir entradas para el concierto se mantuvieron fuera del estadio para tener la oportunidad de escuchar algunos temas de la banda. Por otro lado, uno de los momentos que más sobresalieron durante la primera fecha de BTS fue la prueba de sonido en la que las fans que se encontraban en primera fila pudieron disfrutar de los primeros minutos que los integrantes estuvieron en el escenario.

¿Cuáles han sido las canciones sorpresas que BTS ha interpretado en sus conciertos?

Hasta el momento las canciones sorpresa que que la banda ha interpretado en sus presentaciones en Estados Unidos y Corea del Sur han sido las siguientes:

I Need U Dope Run Silver Spoon Save Me For You Wings Spring Day DNA Best Of Me Pied Piper Crystal Snow Magic Shop Boy With Luv Mikrokosmos Dionysus On Life Goes On Permission To Dance Take Two



Una vez que la banda las ha interpretado no las vuelven a repetir, hasta el momento, en otros recintos.