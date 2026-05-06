BTS en la CDMX: Este fue el mensaje que dieron a su ARMY azteca desde el centro de la ciudad

Este miércoles de manera sorpresiva BTS estuvo presente en el corazón de la Ciudad de México, siendo un hecho sin precedentes, donde todo el ARMY azteca estuvo presente en la plancha México Tenochtitlán, también conocido como el centro.

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Desde que este anuncio se hizo oficial, miles de fans se dieron lugar en uno de los puntos más emblemáticos de la CDMX con el fin de ver de cerca a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, los idols de K-Pop más queridos de la actualidad quienes forman parte de BTS.

A pocas horas de su primera presentación en el Estadio GNP, los Bangtan saludaron de manera amorosa a todo su fandom que lleva años esperando por este momento.

¿Cuál fue el mensaje de BTS desde la Ciudad de México?

Pasando de las 5:00 fue cuando los 7 integrantes de la icónica agrupación de K-Pop, BTS salió desde el mismo Palacio Nacional para saludar a todo su ARMY azteca que les esperó por horas en la plancha de la también conocida como "La Plaza de la Constitución", en uno de los momentos que pocas veces habíamos imaginado.

Las palabras que pudimos escuchar por parte de nuestros idols favoritos y que quedarán para siempre fueron fueron:

"Te amo, te quiero, muchas gracias"

"Muchas gracias por habernos recibido. Podemos esperar por el concierto de mañana".

"Divirtámonos juntos "

"Te amo, te quiero, muchas gracias"

Uno de los momentos más increíbles fue cuando V habló en español para su fandom mexicano, quien dijo lo siguiente:

"Hola, no hablo español muy bien pero lo intentaré". Los Extrañamos muchísimo a México, la energía aquí es increíble. Muchas gracias por admirarnos tanto. Nos vemos la próxima vez, adiós."

¿BTS regresará a México en 2027?

Si bien, tener más fechas de esta gira ARIRANG 2026 fue prácticamente imposible, tras esta visita, se ha abierto la posibilidad de que BTS pueda regresar a México en 2026 e incluso hay quienes especulan que podrían estarse presentando completamente gratis en la Ciudad de México, siendo uno de los eventos soñados de millones de ARMY.

Por otro lado, también se ha especulado que BTS pueda regresar con más fechas pero esta vez al Estadio Banorte para el 2027, por lo que habría que estar al tanto de cualquier futura presentación en México.