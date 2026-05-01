OFICIAL: Habrá pop up store de BTS: ARIRANG, en la Ciudad de México, fechas, horarios y link para registrarte

Es oficial, la pop up de BTS en Ciudad de México es un hecho así que si eres army aquí encontrarás toda la información para que puedas asistir y no perderte una gran experiencia previo a la llegada de la exitosa banda surcoreana a tierras aztecas.

BTS POP-UP: ARIRANG en CDMX: Fecha, lugar y hora para asistir

BTS POP-UP:ARIRANG en la Ciudad de México es un hecho y podrás asistir este 8, 9, 10 y 11 de mayo en Colima 194, Roma Norte. El horario a partir del que podrás llegar será desde las 10: am hasta las 8: 00 pm.

¿Cómo será el registro para asistir a la BTS POP-UP:ARIRANG en la Ciudad de México?

El registro iniciará este 01 de mayo de 2026 a las 5:00 pm CST y 4:00 pm PT mientras que terminará este 11 de mayo a las 8:00 pm CST y 7:00 pm PT. A continuación te presentamos los pasos para que te registres:

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Clic en > BTS POP UP: 'ARIRANG' en Ciudad de México <

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Y listo, con ese QR tendrás tu pase a una gran experiencia.

¿Cómo será la Merch Oficial de BTS en la pop up store de CDMX y cuánto costará?

La merch oficial que estará a la venta consistirá en camisetas de BTS, RM, Jin, SUGA, j-hope. Jimin, V, Jung Kook; todas en tallas mediannas, grandes y extra grandes. Por otro lado, habrán tazas, sudaderas (una roja y otra negra), un tarjetero rojo; uno negro, una bolsa blanca, dos gorras, un abanico negro, una mesa, funda para laptop, tapón de vino, clips para el pelo, llaveros, link keychain, palillos chinos, álbumes, mochilas, entre otros. Hasta el momento no se ha confirmado el precio de los productos.

Indicaciones generales para asistir a la Pop Up de BTS en Ciudad de México

Para asistir a este lugar podrás confirmar asistencia para una persona por cuenta, es importante recalcar que cada visita es válida solo para una visita y no se podrán utilizar varias entradas. Por otro lado, es importante que seas puntual ya que podrás tener acceso a la hora señalada además respecto a la compra de productos solo podras adquirir un objeto o prenda por modelo. Una vez que llegues podrás hacer fila incluso 10 minutos antes. Si tu asistencia se retrasa podrías perder tu horario de acceso.

Objetos no permitidos en la Pop Up de BTS en Ciudad de México

Es importante que consideres que hay objetos que están prohibidos como:

