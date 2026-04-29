Integrantes de BTS hablan sobre sus tres conciertos en México: “Tengo muchas ganas de ir”

A menos de dos semanas de que BTS llegue a tierra azteca para ofrecer una serie de conciertos como parte de su gira Arirang World Tour 2026, el fandom mexicano ya se encuentra listo para recibirlos y demostrarles su pasíon, y esta expectativa también ha causado ruido hasta en los propios integrantes de la banda surcoreana.

A través de un live que realizaron 3 de los 7 integrantes dejaron claro que no solo están listos para toda su gira en Latinoamérica, sino también para presentarse en México, ya que este país ocupa un lugar especial en su corazón debido al gran cariño que les tiene el ARMY mexicano, uno de los más apasionados a nivel mundial.

Durante su reciente transmisión, Suga, J-Hope y Jimin hablaron sobre su entusiasmo de encontrarse con el público mexicano, debido a que saben que tienen una gran energía, pasión y amor.

¿Cómo fue que BTS expresó que tiene muchas expectativas en México?

A través de la transmisión J-Hope mencionó “México” luego de que les cuestionaran si ya estaban listos para llegar al país, ante estas palabras, sus compañeros comenzaron a destacar todo lo que rodea el fandom de este país, así como el recibimiento que tuvo J-Hope cuando se presentó en solitario, inmediatamente, él comenzó a “presumir” que será de otro nivel, “así que no se sorprendan mucho… por que de verdad se van a sorprender muchísimo”.

Por su parte, Jimin destacó el alcance del fandom mexicano incluso fuera del territorio nacional, señalando que han notado banderas de México en conciertos en Tampa, Estados Unidos, lo que evidencia la magnitud del ARMY mexicano en otro país.

Además, los integrantes reconocieron que México es uno de los países donde más se escucha su música, lo que refuerza el vínculo con sus fans y explica por qué sus conciertos generan una demanda masiva.