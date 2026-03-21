BTS: ARMYS acaparan aeropuerto en Corea del Sur previo al concierto de la banda en Gwanghwamun

Las fans de BTS, mejor conocidas como “Armys” han acaparado el Aeropuerto Internacional de Incheon, el cuál es el principal de Corea del Sur, esto debido a que este sábado 21 de marzo BTS ofrecerá un concierto totalmente gratis en en la Plaza Gwanghwamun en Seúl luego de casi cuatro años sin pisar un escenario debido a que se encontraban realizando su servicio militar. Esta acaparación masiva ha provocado largas filas, demoras en inmigración y para recoger equipajes, desorden en aduanas e incluso pérdida de vuelos.

¿Dónde y cuándo ver BTS: The Comeback Live | Arirang en México y países de Latinoamérica?

El concierto que la famosa banda surcoreana se llevará a cabo en Gwanghwamun, será transmitido completamente en vivo a través de streaming este sábado 21 de marzo. Sin embargo, el horario será distinto para cada país. Aquí te presentamos toda la información.

Concierto de BTS a las 5: 00 am: México, Costa Rica, Honduras

Concierto de BTS a las 6: 00 am: Colombia, Perú, Panamá, Ecuador

Concierto de BTS a las 7: 00 am: Venezuela, Bolivia, Puerto Rico

Concierto de BTS a las 8: 00 am: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay

Concierto de BTS a las 12: 00 pm: España (Madrid)

Este concierto busca celebrar el nuevo álbum musical ARIRANG, el cuál fue lanzado el pasado 19 de marzo, mismo que contiene catorce temas en el que la banda experimenta con nuevos sonidos y un estilo musical distinto sin perder su esencia y las letras profundas que caracterizan sus canciones.

#BTS_ARIRANG ♬ Permission to Dance - BTS @isa.de.bts.forever – 📰 Noticias desde Corea:😎💜😍💪 ​El Aeropuerto de Incheon se ha convertido en un caos ante la llegada masiva de fans de BTS que viajan para el concierto del 21 de marzo. Las largas filas y demoras en inmigración —con esperas reportadas de más de dos horas— generan preocupación sobre la imagen que reciben los visitantes. Entre el desorden en aduanas y la tardanza para recoger equipaje, muchos viajeros han perdido incluso sus conexiones de autobús ya reservadas. 🔗: https://www.instagram.com/reel/DWBC1mADlt6/?igsh=NnN3azhzNzM5ZnN1 #BTSLiveonNetflix

“BTS: The Comeback” El documental: ¿Dónde y cuándo verlo en México?

Por otra parte, a través de la misma plataforma de streaming se estrenará el documental de BTS en donde se mostrará todo el proceso creativo que la banda tuvo para crear su álbum Arirang. Este documental muestra el reencuentro de RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jungkook en Los Ángeles así como todo lo que no se ve ante las cámaras. El estreno de esta producción será el próximo 27 de marzo aunque la hora de su salida aún no se ha confirmado.

Definitivamente la acaparación de las armys en el aeropuerto más importante de Corea del Sur es una consecuencia del impacto global que la banda ha tenido no solo a nivel musical sino cultural ya que la agrupación es uno de los máximos referentes del K-Pop consolidándose como un fenómeno global.