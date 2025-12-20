Ca7riel y Paco Amoroso detienen gira y álbum musical: ¿Qué fue lo que paso?

Ca7riel y Paco Amoroso , dúo musical que ha tenido un éxito y reconocimiento global en la industria musical, sobre todo este año con su gran triunfo al obtener cinco premios Latin Grammy. Sin embargo, acaban de anunciar que darán una pausa a su carrera musical. Te contamos todos los detalles.

¿Por qué Ca7riel y Paco Amoroso pausarón su álbum y gira musical?

El día de ayer, 19 de diciembre de 2025, el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso, anunciaron que pausarán su álbum Top of the hills, mismo que estaba programado para salir este viernes y que contendría 12 canciones, así como la gira musical. Expresaron que este proyecto nació en un momento demasiado rápido, motivo por que necesitan un descanso.

“Les escribimos con el corazón en las mano para pedirles perdón. Nos dejamos llevar por un nivel de exposición, presión y éxito que no supimos manejar, y tomamos decisiones erróneas y apresuradas”, escribieron en redes. Ante ese mensaje muchos de sus fans les expresaron todo su apoyo, diciendo que esperan que el descanso les ayude con su salud mental, ya que en la entrega de los Premios Latin Grammy se veían cansados, tanto que no estaban disfrutando el evento. En su comunicado dejaron saber que para ellos es muy importante sanar. Sin embargo, confirmaron que volverán, aunque no especificaron cuándo ni en qué momento.

¿Quiénes son Ca7riel y Paco Amoroso?

El dúo argentino, que ha revolucionado la industria musical y mismos que tienen su propia Tiny Desk, son los artistas que se unieron hace muchos años para hacer música, pero que recientemente han alcanzado uno de los mayores éxitos en la industria. Los dos son mejores amigos y formaron una banda llamada Astor. Ambos probaron suerte como solistas, sin embargo decidieron volver a unirse en un solo proyecto.

El fenómeno de su música llegó cuando en 2024 tuvieron su propio Tiny Desk, proyecto que los puso en la mira mundial. Después de eso realizaron materiales con conceptos sobre cómo manejar la fama, el éxito y todo lo que estaban viviendo a partir del reconocimiento del público. Estos materiales visuales fueron sumamente aceptados por las personas ya que cada video musical conecta con la vida personal de muchas.

Aunque anunciaron su descanso por un momento, prometen volver con más fuerza para brindar lo mejor de sí mismos a todo el público que se identifica con ellos y su música.