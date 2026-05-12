Caifanes e Interpol encabezan el cartel de reconocido festival en México este 2026

Este martes 12 de mayo se confirmó la próxima edición de uno de los festivales de música más esperados de todo el año, pues el Tecate Península compartió en sus redes sociales el cartel para este 2026, mismo que está encabezado por míticas bandas de rock como lo son Caifanes o los ya mexicanos Interpol, en el que se espera que sea un gran día gracias a la diversidad del festival.

Con el paso de los años el festival Tecate Península se ha convertido en uno de los más seguidos del norte de México, pues este evento celebrado en Tijuana ha ido creciendo poco a poco y para este año la curación de su cartel final ha sido una muestra de los grandes pasos que ha dado.

Revelan cartel del festival Tecate Península, estas son las bandas que estarán en la edición 2026

Para sorpresa de propios y extraños, el festival Tecate Península 2026 reveló su cartel donde se estarán presentando los siguientes artistas:



Caifanes

Interpol

Panteón Rococó

Enjambre

Siddhartha

Los Auténticos Caligaris

Julieta Venegas

Cuco

Ximena Sariñana

Nortec: Bostich + Fussible

Midnight Generation

Bruses

Los Rabanes

Olivia Wald

Percance

¿Cuándo es el Tecate Península?

Se ha compartido que este imperdible festival de música se estará llevando a cabo el próximo 24 de octubre, por lo que estamos a buen tiempo de prepararnos para ver a estas bandas en vivo en la Explanada del Estadio Caliente de Tijuana; marcando así uno de los días más importantes de este 2026.

¿Cuándo es la preventa del festival Tecate Península?

Podrás conseguir tus entradas a través de la plataforma de e-ticket, siendo que la preventa será este próximo viernes 15 de mayo en punto de las 2:00 pm.

La venta al público en general será el día sábado y de igual modo, esta dará inicio en punto de las 2:00 pm. Por ahora no se sabe los precios de este festival de música o si estos tendrán varias fases, por lo que habrá que estar al pendiente de sus redes oficiales.