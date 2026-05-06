¿Cómo llegar a los conciertos de BTS en México? Mejores rutas para el Estadio GNP

¡BTS está de vuelta en México! La agrupación de pop surcoreana ofrecerá tres conciertos en el Estadio GNP como parte de su gira ARIRANG WORLD TOUR. La cita es este 7, 9 y 10 de mayo. Aquí te compartimos las mejores rutas y métodos para llegar al recinto, así que toma nota porque te explicamos cómo llegar paso a paso.