ATTARASHII GAKKO! anuncia concierto en México; conoce la preventa y fechas de su PRIMER gira por LATAM

Luego de tres años de espera cuando se presentaron en el Corona Capital 2023 y en el Pepsi Center, se ha confirmado este miércoles 13 de mayo que ATTARASHII GAKKO!, una de las agrupaciones japonesas más destacadas de los últimos años, estará dando un concierto épico en la Ciudad de México este 2026.

Mizyu, Rin, Suzuka y Kanon llegarán este próximo 8 de diciembre a la CDMX en un concierto que demostrará el por qué juntas redefinieron el J-Pop durante la última década y que conquistó a México en el 2023, aunque en esta ocasión realizarán su primera gira por Latinoamérica.

¿Cuándo y dónde es el concierto de ATTARASHII GAKKO! en México?

A través de las redes sociales de Ocesa, se confirmó que ATTARASHII GAKKO! estarán presentándose en el Velódromo Olímpico el próximo martes 08 de diciembre en un show que apunta a ser de los más grandes del 2026.

De momento se espera que esta sea la única fecha de la agrupación de J-Pop que ha sabido moverse dentro de la escena mundial por más de 10 años, por lo que probablemente los boletos “vuelen” en cuestión de minutos.

¿Cuándo es la preventa del concierto de ATTARASHII GAKKO?

Para buenas noticias de muchos, la preventa bancaria para este imperdible concierto será este jueves 14 de mayo en puntos de las 10:00 AM, por lo que sugerimos que te des prisa para hacerte de los tuyos.

Por otro lado, se ha confirmado que la venta al público general será el viernes 15 de mayo, por lo que esperamos que puedas conseguir tus boletos sin mayor complicación.

¡La espera terminó! ATARASHII GAKKO! regresa a México este 8 de Diciembre💥 ¡Nos vemos en el Velódromo Olímpico!#PreventaBanamex: 14 de Mayo pic.twitter.com/KCcN6OdgPw — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) May 13, 2026

Primera gira de ATTARASHII GAKKO! en Latinoamérica

Para buenas noticias de sus fanáticos de ATTARASHII GAKKO! en LATAM, esta gira incluirá países en los que nunca se habían presentado, siendo Chile y Brasil parte de estas presentaciones que ningún fan del J-Pop se querrá perder.



Chile - 3 de diciembre

3 de diciembre Brasil - 5 y 6 de diciembre

5 y 6 de diciembre México - 8 de diciembre