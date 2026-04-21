Conciertos de Karol G en México: Fechas OFICIALES de preventa y venta general en Monterrey y Ciudad de México

Tras más de dos años de ausencia en nuestro país, “La Bichota”, Karol G ha anunciado que México formará parte de su nueva gira mundial ‘Viajando Por El Mundo Tropitour 2026’ con el que estará presentando su último disco de estudio ‘Topicoqueta’ de 2026, en lo que será un año bastante movido para los conciertos.

El anuncio llegó tras el primer aviso de su segunda semana de Coachella 2026; donde Karol G se presentó como la primer mujer latina en ser headliner en la historia de este este festival, donde dejó muy en alto la calidad de los artistas hispanohablantes, por lo que su show se ha posicionado como uno de los más atractivos de la actualidad y que a lo largo de los años ha mostrado llevar grandes producciones en vivo.

¿Cuándo es la preventa y venta de boletos para el concierto de Karol G en México este 2026?

A través de redes sociales Ocesa confirmó que la preventa bancaria se estará llevando a cabo este próximo martes 29 de abril en punto de las 2:00 pm (hora del centro de México) para ambas fechas a través de la plataforma de TicketMaster.

Por otro lado, la venta al público en general será el jueves 30 de abril y de igual manera, a las 2:00 pm, por lo que no deberías de pensarlo dos veces pues es sabido que los conciertos de Karol G suelen ser un sold-out seguro y aunque por ahora no se sabe el precio que estos boletos puedan tener, apunta a ser una fecha bastante buscada.

¿Cuándo son los conciertos de Karol G en México?

La colombiana se estará presentando en dos ciudades del territorio azteca con un par de fechas únicas, aunque no se descarta que pueda abrir más conciertos en esos días debido al espacio que hay entre estos dos conciertos que se estarán llevando a cabo en:



Estadio BBVA, Monterrey - 06 de noviembre

- 06 de noviembre Estadio GNP, Ciudad de México - 13 de noviembre

La última vez que Karol G se presentó en nuestro país fue en el año 2024 cuando "tiñó" de rosa el Estadio Azteca como parte de su gira "Mañana Será Bonito" cuando se presentó los días 8, 9 y 10 de febrero, por lo que se espera que esta nueva vuelta por nuestro país sea una fiesta total.