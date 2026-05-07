Concierto de BTS en la CDMX: ¿Llevarás a tus hijos ARMY? Conoce la zona de Padres para que esperes a que termine el show

Este jueves 07 de mayo será el primero de los tres conciertos de BTS en el Estadio GNP de la Ciudad de México y hay una gran cantidad de ARMY que cuentan los minutos para formar parte de este evento histórico y que marcará un antes y después en la manera en que vivimos los eventos musicales en nuestro país.

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9 años tuvieron qué pasar para el regreso de BTS a tierras aztecas, por lo que la manera en que vivimos los conciertos han cambiado un poco… Lo que no cambia es el cuidado de los padres respecto a los hijos, por ello te explicaremos de qué consiste y en donde se ubica la zona de padres del Estadio GNP donde podrán esperar.

¿Qué es la zona de Padres del Concierto de BTS en el Estadio GNP?

Si tienes algún hijo ARMY, o simplemente esperarás a alguien afuera del recinto, te contaremos sobre la zona para padres, la cuál ha sido diseñada para que los padres esperen a sus hijos asistentes y así puedan regresar juntos y seguros a casa después de un gran concierto.

Esta zona se encuentra dentro del Estadio GNP para que los acompañantes que no entrarán también se sientan seguros. Este espacio es completamente seguro y no depende de algún tipo de boleto para poder acceder siendo una gran opción si vas a esperar.

¿Dónde está la zona de Espera para padres en el Estadio GNP?

El Estadio GNP cuenta con dos espacios para la Zona de Padres, mismos que se encuentran en:



Puerta 1: Frente al estacionamiento del Palacio de los Deportes.

Frente al estacionamiento del Palacio de los Deportes. Puerta 6: A la salida del Metro Puebla.

Información importante.

Para más detalles consulta el siguiente enlace: https://t.co/73S7laHjG3 pic.twitter.com/RcmbopTLFN — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) May 6, 2026

¿Qué esperar de los conciertos de BTS?

Sobre esta zona, es claro que no es un lugar para disfrutar del show de BTS, pero se ha reportado durante los primeros show de la agrupación como parte de la gira ARIRANG 2026, que este concierto llega a tener una duración de entre 2.5 a 3 horas, por lo que tanto para los asistentes como para quienes esperarán será una gran noche.

