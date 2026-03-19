¡¿Por menos de $80?! División Minúscula se estará presentando próximamente en el Estado de México

Se ha confirmado que el próximo sábado 04 de abril, División Minúscula, una de las bandas más representativas de la música alternativa en México se estará presentando en la Feria del Caballo, siendo uno de los actos más sorpresivos así como de los más llamativos en esta edición.

Javier Blake y compañía estarán formando parte de esta fiesta que acapara al Estado de México por varias semanas, en lo que será un día para la historia pues además de que esta banda no está muy acercada a la música regional que predomina en la Feria de Texcoco, las entradas serán accesibles para su público.

¿Cuánto cuestan los boletos para la Feria del Caballo de Texcoco?

De acuerdo con esta festividad, los boletos suelen venderse el mismo día del evento, el cuál se estará llevando a cabo en el Megadomo Victoria, del Teatro del Pueblo y estos tendrán precios entre los $75.00 pesos, siendo una gran opción para ese fin de semana ver a División Minúscula.

Además esta entrada te permitirá estar dentro de la Feria, la cuál año con año se ha hecho de gran reputación en todo el país, pues además de grandes presentaciones musicales, tiene diversas actividades que se pueden realizar.

Por otro lado, los boletos para el Palenque de la Feria de Texcoco van desde los $595 hasta los $1,780.

¿Cuándo termina la Feria del Caballo de Texcoco?

La Feria Internacional del Caballo Texcoco 2026 inició el pasado viernes 13 de marzo y por un mes estará dando grandes presentaciones en vivo así como demás actividades.

¿Quién estará en la Feria del Caballo Texcoco 2026?

En el Palenque de la Feria del Caballo de Texcoco 2026 estará:



19 de marzo - Gabito Ballesteros y El Bogueto

20 de marzo - Gerardo Ortiz

22 de marzo - Marca Registrada

26 de marzo - Banda MS

28 de marzo - Yuridia

29 de marzo - El Trono de México

1 de abril - La Arrolladora Banda El Limón

2 de abril - Víctor Mendívil

3 y 4 de abril - Alejandro Fernández

5 de abril - Bronco

9 de abril - Conjunto Primavera

10 de abril - Edén Muñoz

12 de abril - Luis R. Conriquez

En el Megadomo Victoria / Feria del Pueblo estará:

