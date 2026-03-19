¡¿Por menos de $80?! División Minúscula se estará presentando próximamente en el Estado de México
¡División Minúscula, una de las bandas más icónicas del rock mexicano se estará presentando en la Feria de Texcoco por un gran precio!
Se ha confirmado que el próximo sábado 04 de abril, División Minúscula, una de las bandas más representativas de la música alternativa en México se estará presentando en la Feria del Caballo, siendo uno de los actos más sorpresivos así como de los más llamativos en esta edición.
Javier Blake y compañía estarán formando parte de esta fiesta que acapara al Estado de México por varias semanas, en lo que será un día para la historia pues además de que esta banda no está muy acercada a la música regional que predomina en la Feria de Texcoco, las entradas serán accesibles para su público.
¿Cuánto cuestan los boletos para la Feria del Caballo de Texcoco?
De acuerdo con esta festividad, los boletos suelen venderse el mismo día del evento, el cuál se estará llevando a cabo en el Megadomo Victoria, del Teatro del Pueblo y estos tendrán precios entre los $75.00 pesos, siendo una gran opción para ese fin de semana ver a División Minúscula.
Además esta entrada te permitirá estar dentro de la Feria, la cuál año con año se ha hecho de gran reputación en todo el país, pues además de grandes presentaciones musicales, tiene diversas actividades que se pueden realizar.
Por otro lado, los boletos para el Palenque de la Feria de Texcoco van desde los $595 hasta los $1,780.
¿Cuándo termina la Feria del Caballo de Texcoco?
La Feria Internacional del Caballo Texcoco 2026 inició el pasado viernes 13 de marzo y por un mes estará dando grandes presentaciones en vivo así como demás actividades.
¿Quién estará en la Feria del Caballo Texcoco 2026?
En el Palenque de la Feria del Caballo de Texcoco 2026 estará:
- 19 de marzo - Gabito Ballesteros y El Bogueto
- 20 de marzo - Gerardo Ortiz
- 22 de marzo - Marca Registrada
- 26 de marzo - Banda MS
- 28 de marzo - Yuridia
- 29 de marzo - El Trono de México
- 1 de abril - La Arrolladora Banda El Limón
- 2 de abril - Víctor Mendívil
- 3 y 4 de abril - Alejandro Fernández
- 5 de abril - Bronco
- 9 de abril - Conjunto Primavera
- 10 de abril - Edén Muñoz
- 12 de abril - Luis R. Conriquez
En el Megadomo Victoria / Feria del Pueblo estará:
- 19 de marzo - Bellakath y DJ Foxy
- 20 de marzo - Legítimo
- 21 de marzo - Artista sorpresa
- 22 de marzo - Buno
- 23 de marzo - Los Bybys
- 24 de marzo - Los Hijos del Pueblo
- 25 de marzo - Alacranes Musical
- 26 de marzo - Cachirula y Loojan
- 27 de marzo - Artista sorpresa
- 28 de marzo - Espinoza Paz
- 29 de marzo - Shinigamis del Norte (Fans Tribute)
- 30 de marzo - Festival de Rock & Roll: Teen Tops y Rockin Devils
- 31 de marzo - Festival de Ska
- 1 de abril - La Kumbre con K
- 2 de abril - Banda Jerez
- 3 de abril - Los Plebes del Rancho
- 4 de abril - División Minúscula
- 5 de abril - La Sonora Dinamita
- 7 de abril - Raymix
- 8 de abril - Alan Arrieta y Kevin AMF
- 9 de abril - Conjunto Nuevo Amanecer
- 10 de abril - Cardenales de Nuevo León
- 11 de abril - Maquinaria Norteña
- 12 de abril - Los Yaguarú