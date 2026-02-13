ÚLTIMA HORA: Donovan Carrillo CONQUISTA al ritmo de Elvis Presley al público de Milano Cortina 2026

El patinador artistico mexicano, Donovan Carrillo, brilló en las Olimpiadas de Invierno 2026, por su talento técnico, pero también por el soundtrack que acompañó su presentación, aquí te contamos cuáles fueron las canciones qué eligió.

¿Qué canciones estuvieron presentes en la presentación de Donovan Carrillo?

El mexicano Donovan Carrillo se presentó a las Olimpiadas de Invierno 2026 con cuatro canciones del icónico cantante y actor estadounidense de la década de 1950, Elvis Presley:



My Way

Trouble

Jailhouse Rock

A Little Less Conversation

Durante su presentación el reconocido patinador artístico inició con la canción "My Way" con la que realizó movimientos lentos al ritmo de la música y las notas de teclado, para después comenzar con grandes saltos ejecutados a la perfección y una secuencia coreográfica pulcra. En la segunda canción "Trouble" Donovan no solo continuó con vueltas ejecutadas de gran manera sino que hizo una interpretación a través de sus gestos faciales que transmitieron en todo momento su actitud al patinar sobre el hielo.

En la tercera canción "Jailhouse Rock", Donovan hizo una interpretación de la canción con pasos que carcaterizaron al icónico cantante Elvis Presley. En todo momento el público estuvo euforico, especialmente el mexicano, pues incluso se dejó ver una enorme bandera de México y sobre todo un gran apoyo al patinador.

Finalmente, Donovan cerró su presentación con la canción "A Little Less Conversation" haciendo giros perfectos y mostrando un gesto muy particular: Besó la pista de hielo. Sin duda con su presentación brilló no solo por su técnica artística sino por su actitud y outfit negro increíble, mismo que fue diseñado por Brad Griffies, originario de Georgia y que tiene una carrera amplia en el área ya que cuenta con más de 30 años de experiencia haciendo trajes para patinadores.

¿Quién fue Elvis Presley?

También conocido como el Rey del Rock and Roll, fue uno de los cantantes más influyentes del siglo XX. Su música combino sonidos de country, R&B y gospel. Algunas de sus canciones más populares fueron "Can't Help Falling in Love", "Suspicious Minds" y "Jailhouse Rock", tema que Donovan eligió para su presentación. Elvis tuvo cien discos de oro y platino con lo que se consolidó como uno de los cantantes con mayores ventas en la industria musical.