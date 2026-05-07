¿⁠Cuántas personas irán al concierto de BTS en México? Este es el número de ARMYs afortunadas

Este miércoles 07 de mayo será un día histórico para México y el K-Pop pues será el primero de los tres conciertos de la agrupación Bangtan Sonyeondan mejor conocidos como BTS, en uno de los eventos más esperados por el ARMY mexicano, pues han pasado 9 largos años desde la última vez que se presentaron en tierras aztecas.

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Tras casi una década, el mundo ha cambiado bastante y la percepción del K-Pop en México y el mundo ha crecido junto al Hallyu, por lo que si antes eran considerablemente conocidos, hoy en día el ARMY se ha consolidado como uno de los fandoms más sólidos de todo el mundo, por lo que no todas y todos pudieron conseguir boletos debido a la alta demanda…

¿Cuántas personas estarán en el concierto de BTS en el Estadio GNP de la CDMX?

De acuerdo a primeros informes de la boletera TicketMaster, se estima que tras los reacomodos debido a la producción de BTS y la capacidad del Estadio GNP para recibir un show de esta magnitud, asistan por noche cerca de 49,400 personas, quienes podrán ser testigos de este evento.

Si tomamos en cuenta las tres noches que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook presenten en vivo las canciones que han enamorado al mundo entero, serán cerca de 148,200 personas quienes podrán ver a BTS en vivo como parte de esta gira ARIRANG 2026.

¿Habrá más conciertos de BTS en México?

Tomando en cuenta que la fila virtual del ARMY que intentó conseguir entradas para alguno de los tres concierto de BTS en México recibió a poco más de 2 millones de fans, se ha abierto la posibilidad de que la agrupación regrese a nuestro país en el año 2027, sobre todo por el acercamiento de estos a nuestra tierra.

Por ahora no hay alguna fecha definida, pues se espera que la agrupación realice las fechas del tour ARIRANG y terminando esta, se abriría la posibilidad de que ofrezcan más fechas en México.

