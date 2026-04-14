Lo triste: Este guitarrista icónico de los 90’s reveló que padece Párkinson, esto es lo que se sabe:

Hace unas horas, uno de los guitarristas más icónicos y reconocidos de la década de los 90’s y principios de los “dosmiles”, Tom Dumont de la banda No Doubt hizo pública una de las luchas más duras y personales, pues reveló que padece de parkinson, sorprendiendo a todos sus fanáticos y al mundo de la música.

Tom Dumont realizó este anuncio a través de sus redes sociales a pocas semanas de que la banda No Doubt inicie su residencia en Las Vegas, misma que es uno de los eventos más grandes de la banda, misma que inicia el próximo 06 de mayo y que debido a su éxito tuvieron que alargar el doble de presentaciones.

¿Qué pasará con Tom Dumont y No Doubt?

Aunque este trastorno neurodegenerativo crónico y progresivo es asociado a la pérdida de control del sistema nervioso, el mismo guitarrista detalló que se encuentra en las primeras etapas de este diagnóstico y que de acuerdo con su parte médico padece un tipo de Parkinson “de inicio temprano”, el cuál sería más lento, aunque no menos agresivo.

Ante la triste noticia, él mismo Tom detalló que no tendrá problemas para realizar sus presentaciones ya agendadas en la Esfera de Las Vegas mismas que constan de 12 fechas en total los días 6, 8, 9, 13, 15, 16, 21, 23, 24, 27, 29 y 30 de mayo, donde celebrarán 30 años de uno de sus discos más aclamados: ‘Tragic Kingdom’.

¿Quiénes son No Doubt?

No Doubt es una de las bandas de rock más icónicas de la década de los 90’s; formados en 1986, durante finales y principios del siglo dominaron listas de popularidad gracias a temas como “Don't Speak”, “I´m Just a Girl”, “Hella Good”, “Sunday Morning”.

Hoy en día sus canciones han conectado con nueva generaciones, donde muchos de sus temas son considerados como clásicos de rock, además de la trascendencia en solitario de la vocalista de Gwen Stefani.

