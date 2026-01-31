Este sería el Álbum del Año que ganará en los Grammys 2026, según la IA

Estamos ya a prácticamente horas de conocer quiénes serán los ganadores de los Grammys 2026 ; en la lista de nominados destacan nombres como Kendrick Lamar, Lady Gaga, Sabrina Carpenter y Bad Bunny. Pero, si las ganas de conocer los resultados te están consumiendo, le preguntamos a la IA quién tiene mayores probabilidades de triunfar en la categoría de Álbum del Año, una de las principales de la ceremonia.

Quién ganará Álbum del Año en los Grammys 2026, según la IA

Basándose en opiniones de especialistas en crítica musical y en aspectos como el impacto cultural global y el éxito mediático, le pedimos a ChatGPT que hiciera un análisis y su resultado fue que el ganador de Álbum del Año sería "Debí tirar más fotos" (DtMF) de Bad Bunny.

Recordemos que el artista puertorriqueño se enfrenta con Sabrina Carpenter ("Man's Best Friend"), Justin Bieber ("Swag"), Lady Gaga ("Mayhem"), Clipse ("Let God Sort Em Out"), Kendrick Lamar ("GNX"), Leon Thomas ("Mutt") y Tyler The Creator ("Chromakopia").

La IA justifica su respuesta diciendo que el material discográfico de Bad Bunny lidera las casas de apuestas y predicciones especializadas; también destaca que es el segundo álbum totalmente en español que se encuentra nominado en la historia de esta categoría, y que buena parte de los votantes tienen afinidad por la música latina.

Detrás de "Debí tirar más fotos", la IA asegura que se encuentra "Mayhem" y "GNX"; el argumento es que Lady Gaga ha recibido muy buenas críticas con su último material discográfico y que Kendrick Lamar lidera las nominaciones de la noche, con 9.

Cuándo y a qué hora serán los Grammys 2026

La edición número 68 de los Grammy se llevará a cabo el 1º de febrero y comenzará en punto de las 7:00 P.M., hora de CDMX. Su sede es la Crypto.com Arena, en Los Ángeles.

