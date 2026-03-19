Tras lanzamiento de EP, ¿U2 dará conciertos en México? Esto es lo que se sabe sobre su posible nueva gira:

Hace unas semanas la banda irlandesa U2 lanzó un EP de 6 canciones ‘Days Of Ash EP’, tras casi 9 años de estar ausentes del estudio cuando publicaron ‘Songs Of Experience’ (2017), lo que ha dado paso a una posible nueva gira mundial de acuerdo con algunos rumores.

En los últimos años, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr han mantenido un perfil bastante tranquilo respecto a la música juntos, pues cada integrante de U2 se ha dedicado a proyectos alternos, aunque se ha especulado sobre una nueva gira mundial tras su exitosa residencia en “La Esfera” de Las Vegas.

¿Qué se sabe sobre la posible nueva gira de U2?

El lanzamiento de ‘Days Of Ash EP’, solamente habría dado paso a la ambición de la banda por regresar de lleno a la industria de la música, pues se especula que la banda comenzará una nueva gira mundial el próximo 2027 iniciando por Latinoamérica, por lo que estos meses serían cruciales.

Se espera que uno de los primeros países que U2 visite el próximo año sea México, en lo que se cree que sea una gira de estadios, tomando en cuanta la gran base de seguidores que esta banda tiene, por lo que se podría decir que la banda estaría llegando al ahora nuevo Estadio Banorte en algún punto de 2027.

¿Habrá nueva música de U2?

Si algo caracterizó ‘Days Of Ash EP’ fue un material completamente conceptual pensado como antesala de su próximo disco de larga duración, el cuál, según insiders estaría llegando a finales de este 2026, pues estas 5 canciones y el poema estarían mostrando una faceta nueva de U2.

De momento no se tienen mayores detalles sobre el tracklist o la duración de este nuevo proyecto, aunque se espera que sea uno de los trabajos más ambiciosos de la banda que lleva más de 4 décadas revolucionando el rock.