Las 7 mejores películas de Navidad para ver en streaming

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y como el día siguiente de la Noche Buena es un buen momento para poder descansar y disfrutar de nuestros seres queridos, aquí te diremos cuáles son las 7 películas navideñas que van de acuerdo a la época del año, la cual es una de las más bonitas y esperadas por los mexicanos.

Las 7 películas que no te puedes perder en esta Navidad 2025

Un clásico del cine que se centra principalmente en la época de Navidad es la de Mi Pobre Angelito. Esta historia protagonizada por Macaulay Culkin, quien da vida a Kevin McCallister de apenas 8 años, se queda solo en su casa; sin embargo, deberá defender su hogar a toda cosat y su inteligencia te regalará momentos de risas y diversión. Esta cinta la puedes disfrutar si cuentas con la aplicación de streaming Disney Plus.

El Expreso Polar también es una buena opción, esta cinta es para ver a lado de tus seres queridos tendidos sobre el sillón y comiendo una rica botana; esta película la puedes encontrar en HBO. La trama de este proyecto es sobre un niño que está muy atento y no cree que Santa Claus exista, sin embargo, la magia ocurre.

The Holiday es una opción ideal para aquellas parejas que están enamoradas; esta película se centra en Amanda Woods, una chica americana que es dueña de una agencia de publicidad en el Sur de California, pero no todo está bien puesto que acaba de romper con su novio.

Los Fantasmas de mis Ex´s es una cinta de comedia que se centra en una boda navideña, protagonizada por Matthew McConaughey, quien es da vida a Connor Mead un fotógrafo mujeriego que viaja a la finca de su difunto tío Wayne, el cual es interpretado por el mítico actor Michael Douglas. Las cosas se pondrán divertidas cuando Connor arruine la boda de su hermano, el cual traerá consecuencias que no te puedes perder.

Una Navidad de Locos es otra cinta imperdible, esta película protagonizada por Tim Allen y Jamie Lee Curtis le dan vida a un matrimonio, donde su hija se ha independizado, todo se saldrá de control cuando quieran planear un viaje.

Para los más pequeños esta All I want for Christmas is you, esta historia es sobre un universo en donde Mariah Carey es una niña, la pequeña se encuentra a un cachorro llamado Princes, quien le enseñará qué es Navidad, eso sí, pasarán aventuras muy emocionantes.

El Hombre que inventó la Navidad es una cinta que no te puedes perder, esta historia se centra en cómo se creó “Cuento de Navidad”, que es una famosa novela con la que Charles Dickens dio un sentido muy original a las fiestas decembrinas.