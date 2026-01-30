Muere de un infarto famoso compositor musical

La industria musical está de luto ya que David de la Chica falleció a los 50 años de edad luego de un infarto. El artista, también conocido como Davile fue parte del grupo Los Delinqüentes.

¿Cuál era el estado de salud de David de la Chica?

El artista y compositor ingresó al Hospital Puerta del Mar de Cádiz desde el 5 de enero del presente año debido a problemas en su salud. Sin embargo, la situación se agravó y antes de que lo intervinieran en el quirófano presentó anomalías cardiacas, lo que terminó en un infarto y su lamentable fallecimiento.

¿Quién era David de la Chica?

El cantante y compositor tuvo una trayectoria admirable debido a que formó parte del proyecto Palocortao, el cuál fundó junto a su colega Diego Pozo. Luego de algun tiempo el proyectó se consolidó y terminó en la creación del grupo musical "La Banda del Ratón". Más tarde David formaría parte de Los Delinqüentes, grupo en el que fue coautor de temas como Tabanquero, Amor Plutónico y Pirata del Estrecho. Este grupo fue muy importante ya que definieron el "universo garrapatero" el cual se basa en una filosofía sobre no perder la autenticidad y crear arte.

El artista sin duda marcó a muchas personas con su música, su talento y sobre todo el carcaterístico humor que marcó su personalidad.

En redes sociales la cuenta de Los Delinqüentes fue la encargada de dar la lamentable noticia. "David ha peleado hasta el último momento, siempre haciendo gala de su particular sentido de humor, en su lucha contra una larga enfermedad" fueron palabras escritas en el post de instagram. Por otro lado, la banda expresó que David siempre vivirá en sus corazones y en su recuerdo. "Un beso muy fuerte" añadieron.

En los comentarios de dicha publicación los fans de la banda y de David mostraron gran apoyo ante la dificil situación, dieron condolencias para los amigos y familiares y muchos dijeron no poder creerlo ya que era una noticia sorpresiva.