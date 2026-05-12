Joji dará su primer concierto en México; Festival Vaivén revela cartel para su edición 2026

Los anuncios de festivales de música no paran y esta tarde se ha revelado parte del cartel del Festival Vaivén 2026, el cuál contará con Joji como su headliner en lo que sería su primer concierto en México, además de tener una gran mezcla de artistas que harán un día sin igual.

Tras años de espera, por fin Joji se estará presentando para su público mexicano como parte del Festival Vaivén 2026, mismo que llegará con una gran cantidad de artistas que sí o sí te harán bailar y cantar todo el día este próximo 17 de octubre.

¿Qué artistas estarán en el Festival Vaivén 2026?

Aunque el cartel tiene más artistas por anunciar, de momento estos son los nombres que hemos podido leer:



Joji

Zhu

Bob Moses

Madeon

Kavinsky

Max Styler

The Midnight

Drama

Rafael

Ralphie Choo

Antdot

Clubz

Omri

Chambord

Juana Aguirre

Labibe

LTD

Marte

Sweet Mila

¿Cuándo salen a la venta los boletos para el Festival Vaivén?

Si tú al igual que nosotros no puedes esperar para conseguir tus boletos para este imperdible festival, tenemos buenas noticias para ti, pues la preventa bancaría será este próximo viernes 15 de mayo en punto de las 11:00 am a través de la plataforma de TicketMaster.

Por otro lado, la venta al público en general será el día sábado a la misma hora, aunque tomando en cuenta el gran cartel que se ha curado, los boletos podrían volar en pocos minutos.

¿En dónde es el Festival Vaivén?

Uno de los detalles más atractivos del Festival Vaivén es que este se lleva a cabo en los Jardines de México, los cuáles se encuentran en Tehuixtla, relativamente cerca de Tequesquitengo, en el estado de Morelos, lo que les ha dado una locación única y que los asistentes han disfrutado edición con edición.

Si consideras que es un festival bastante retirado de ti, no te preocupes, pues este tipo de eventos "ajenos" a la Ciudad de México suelen armar paquetes que incluyen transporte e incluso zona para que puedas acampar.