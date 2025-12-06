⁠MEXICANOS que podrían ser invitados en el concierto de Bad Bunny en México

Se sabe que Bad Bunny suele invitar artistas a sus conciertos. En la residencia de Puerto Rico estuvieron presentes una lista de cantantes impresionantes como Feid, Young Miko, Travis Scott, Zion y Lennox, Nicky Jam, Romeo Santos, Ricky Martin, Eladio Carrion, entre otros. Es por eso que te presentamos a los posibles INVITADOS MEXICANOS que podrían estar este mes en el Estadio GNP Seguros junto al conejo loco.

¿Qué cantantes mexicanos podrían estar en el concierto de Bad Bunny?

Natanael Cano definitivamente es una gran posible aparición ya que el artista de regional mexicano ha colaborado con Bad Bunny. Tienen la canción Soy El Diablo Remix, un junte que definitivamente sería una gran sorpresa ver en el escenario. Por otro lado, Julieta Venegas es otra de las cantantes que posiblemente tenga una aparición en el concierto ya que es parte del tema Lo Siento BB, junto al conejo loco y el productor Tainy.

Siguiendo la línea del regional, Grupo Frontera es otra gran posibilidad ya que tienen un tema junto al artista: x100to, canción que definitivamente fue un éxito y en Youtube llegó a casi cinco millones de reproducciones.

¿Qué artistas no han colaborado con Bad Bunny y aún así podrían aparecer en el concierto?

A pesar de no tener temas juntos una propuesta distinta es el famoso grupo Latin Mafia, esto debido a que ambos comparten a la misma disquera; RIMAS, además Bad Bunny suele apoyar a diversos artistas de otros géneros por lo que es una opción que no se descarta.

Una invitada que los fans piden es Belinda, si bien ella ya estuvo presente en la residencia, a muchos les gustaría verlos juntos en el escenario en México. Por otro lado, en el año 2022 el famoso DJ Uzielito Mix abrió los conciertos de Bad Bunny en CDMX, lo que da indicios de que artistas del género urbano esten presentes como El Malilla o Cachirula, mismos que han pisado y van a visar (en el caso de Cachirula) el escenario del Festival Coachella, uno de los más importantes en el mundo y en el cuál Bad Bunny se presentó en 2023.

Por otro lado hay propuestas de otros artistas como NSQK, mismo que interpretó en uno de sus conciertos en tema Si Estuviésemos Juntos, lo cuál lo puso en la mira y como una gran opción en esta lista.

