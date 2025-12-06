OFICIAL: Ofrecerán reembolsos de los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP de la CDMX tras acomodo de “La Casita”: Así lo puedes conseguir

En los últimos días se ha hablado mucho sobre los conciertos que Bad Bunny ofrecerá en el Estadio GNP de la Ciudad de México en los próximos días y es que el artista más escuchado de este 2025 tiene enamorada a la capital del país, aunque ha habido el enojo de cierto sector que asistirá a los shows mencionados.

El problema radica en que Benito traerá a México la misma producción que tuvo en su residencia en Puerto Rico, lo que quiere decir que llegará con “La Casita”, un espacio donde el artista pasa gran parte del concierto y que estará en la Sección General B, aun cuando la Sección A era la más cercana al artista a la hora de comprar boletos para sus fechas en CDMX.

¿Cómo puedo pedir mi reembolso del concierto de Bad Bunny?

A través de sus redes, Ocesa informó que tras el descontento de muchos fans con la producción de esta gira en México realizarán reembolsos:

Sabemos que los cambios anunciados en la producción de los shows de la gira DeBí TiRAR MáS FOTOS World Tour de Bad Bunny pueden generar dudas, y queremos que sepan que lo más importante para nosotros es que cada fan viva la experiencia que desea junto a su artista favorito.

Por eso, para quienes hayan adquirido boletos en las zonas General A y Pits y sientan que esta modificación no les permitirá disfrutar el concierto como ustedes quieren, pueden elegir entre aceptar los ajustes y mantener su boleto aceptando los cambios de producción informados, o pedir la cancelación de su compra y el reembolso completo (incluyendo el cargo por servicio) hasta el 9 de diciembre, a través del botón de ayuda de tu cuenta Ticketmaster.

¿Cuánto costaron los boletos para Bad Bunny?

El artista Bad Bunny tendrá varias fechas como parte de su gira DeBí TiRAR MáS FOTOS World Tour en el Estadio GNP de la CDMX este mes de diciembre de 2025 los próximos 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre, siendo uno de los eventos más esperados de todo el año.

