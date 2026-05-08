¿Fuerza Regida y BTS juntos? El guiño de J-Hope que emociona a Army en México

A pocas horas de que se realice el primer concierto de BTS en la Ciudad de México este 7 de mayo 2026, J-Hope ha emocionado al ARMY tras demostrar nuevamente su cariño por el país por lo decidió compartir a través de sus redes sociales un video muy al estilo mexa y con una canción del reconocido grupo de regional mexicano, Fuerza Regida lo que ha generado grandes especulaciones entre fans.

El momento rápidamente se volvió entre el ARMY mexicano, que no tardó en preguntarse si la agrupación de K-pop prepara una sorpresa especial en el show que presentarán en el Estadio GNP y esté relacionado con Fuerza Regida.

Aunque aún no se ha expresado nada sobre si BTS contará con la presencia de Fuerza Regida, el clip que ha paralizado a fans muestra a J-Hope portando un sombrero vaquero, lentes de sol color rojo y el tema de fondo “Tu Sancho” de Fuerza Regida, además, se le ve chiflando y haciendo una pose como si estuviera soplando el humo de “una pistola” mientras disfruta de los sonidos tumbados. Para muchos fans, este gesto fue otra prueba del cariño especial que siente el artista surcoreano por México y su público.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar y fue tanto la viralidad de este video que más tarde fue compartido por la propia agrupación en sus redes sociales, principalmente en Instagram.

Las veces que J-Hope ha demostrado su amor por México

Desde su visita en 2025 en el Palacio de los Deportes, J-Hope ha expresado su amor por el país y el ARMY mexicano, ya que, el rapero ha indicado que el público tiene una energía única, explosiva y loca, además, que sabe que son tendencia mundial por el nivel de apoyo.

Asimismo, en diferentes transmisiones ha hablado de la pasión y entrega del público mexicano por lo que recientemente se hizo viral las declaraciones que le hizo a sus compañeros de la banda, donde indicó que se sorprenderán con el ARMY de aquí a lo que contestaron que tienen grandes expectativas.

Ahora, con este nuevo guiño musical hacia Fuerza Regida, muchos fans consideran que J-Hope busca acercarse todavía más a la cultura mexicana y hacer que sus conciertos en CDMX sean únicos e inolvidables